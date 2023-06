Ferrari: Montezemolo, contento per vittoria a Le Mans

“Sono contento perché il merito va a tre persone che hanno lavorato con me e che meritavano questo successo che sono Coletta, Amato Ferrari e Cannizzo, il progettista.

È stata una bella vittoria e sono contento per la Ferrari, per chi ci lavora e per i tifosi.

Complimenti”. Così Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, ha commentato la vittoria di ieri della Hypercar di Maranello nella 24 ore di Le Mans.

Rispondendo a una domanda sulla difficile stagione della Ferrari in Formula Uno, Montezemolo ha invece detto: “In Formula Uno sarà complicato.

Speriamo che questa vittoria di ieri serva anche alla Formula Uno, vediamo, anche perché – ha aggiunto – la F1 ogni 15 giorni è all’attenzione del mondo mentre Le Mans è un’operazione di grande prestigio e importanza, ma legata a una gara”.

