Al We Make Future di Rimini torna il Creators Fest

Tra le novità dell’edizione 2023 del WMF – We Make Future, il festival dell’innovazione tecnologica che si terrà alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno, il ‘creator district’, il distretto espositivo dove avranno luogo gli incontri c2b (creators to business) con attività per favorire la rete tra professionisti e aziende.

Il tutto nella cornice del Creators Fest, l’iniziativa per la comunità dei creatori di contenuti digitali che potrà contare sulla partecipazioni di alcune celebrità del settore come Camihawke, Alice Venturi e La Casa di Mattia oltre a Jordi van den Bussche aka kwebbelkop, Alessandro Masala aka Breaking Italy, Mehths, I Sansoni.

Tra i temi trattati, la creator economy e le tutele per i professionisti del settore digital-tech.

Un intero padiglione fieristico ospiterà poi delegazioni di startup provenienti da varie parti del mondo e l’evento World Startup Fest che nella passata edizione ha raccolto 1.000 realtà e 300 investitori.

Qui le giovani aziende potranno presentarsi a investitori, fondi di investimento e VC. Giunge poi alla sua 11ma edizione la Startup Competition del WMF che nelle passate edizioni, ha raggiunto un montepremi complessivo di oltre 3.3 milioni di euro.

Nella gara, i progetti innovativi dovranno sapere rispondere a una o più delle 12 sfide del futuro individuate dal festival.

L’AI Global Summit sarà invece l’evento dedicato all’intelligenza artificiale e a chi la sta innovando, oltre che alle ricadute sociali ed economiche sulle vite future.

Tra gli speaker già confermati, il pioniere della Silicon Valley Jerry Kaplan, il ceo di Gamblada, Dror Gill, l’esperta di AI Nell Watson, l’esperta di analytics Yolanda Bilé e il presidente di Cineca Francesco Ubertini.

ANSA