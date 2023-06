Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana “Not Alone”: anche i ragazzi migranti accolti da Auxilium in Puglia e in Basilicata partecipano al grande evento organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti, in Piazza San Pietro il 10 giugno.

I ragazzi e le ragazze migranti ospiti del Centro accoglienza di Bari e di Bitonto, i minori accolti nel Centro di Gorgoglione in provincia di Matera, i minori accolti al Protettorato San Giuseppe di Roma, si prenderanno per mano con altre centinaia di giovani provenienti da tutto il Mondo

, per trasformare l’abbraccio del Colonnato del Bernini in un segno concreto di fraternità. Sarà questo uno dei momenti più emozionanti dell’evento voluto da Papa Francesco per rilanciare il suo sogno di fraternità e sarà anche un modo per fargli sentire vicinanza e affetto.