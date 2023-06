Venerdì 9 giugno a Potenza la Cerimonia di consegna Premi ANDE 2023

Nel quarantaquattresimo anno di attività dell’ANDE di Potenza/Basilicata, venerdì 9 giugno, alle ore 16:00 si terrà la Cerimonia di consegna dei Premi ANDE 2023, presso la Sala Consiliare della Provincia di Potenza, piazza M. Pagano – Potenza.

L’Evento è caratterizzato da tre Sezioni:

la Prima Sezione «Donne dell’anno» intende valorizzare l’azione di donne impegnate quotidianamente nelle Istituzioni, nella cultura e nella formazione, nell’arte, nelle professioni, nell’imprenditoria, nella comunicazione e nell’associazionismo, donne che contribuiscono al perseguimento di azioni di mainstreaming di genere e di empowerment, ossia alla definizione di strategie in grado di offrire una nuova visione della “questione femminile”, non più problema da affrontare, ma prospettiva di genere attuata e da attuare ulteriormente e sempre più concretamente.

La Seconda Sezione «Uomini per il sociale» in un clima di piena valorizzazione delle diversità, continua ad aprirsi al riconoscimento e al merito di uomini impegnati nel sociale e non solo.

La Terza Sezione «Premio Speciale Mains» dedicato a «Sefora Cardone» è rivolta a sottolineare importanti esperienze relative ai diritti umani e al volontariato, anche attraverso l’arte.

I Premi assurgono a conferimento dal forte significato morale con l’intento di porre l’accento sull’operato di donne e di uomini meritevoli che svolgono, ogni giorno, un’encomiabile azione, a volte anche nell’ombra, in molti casi in condizioni di difficoltà e di sacrificio.

Le Premiate e i Premiati verranno resi noti nel corso della Cerimonia.

Si ringraziano la Provincia di Potenza e il Suo Presidente Christian Giordano, l’Associazione “Sefora Cardone Onlus” per la collaborazione e tutte le Socie dell’ANDE insieme con la giovane Esperta Caterina Romano per la pregevole e accurata predisposizione dei Video Art di presentazione delle premiate e dei premiati.

Sarà gradita la partecipazione e la divulgazione dell’Iniziativa