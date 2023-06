Cupparo su presidio rurale VVFF a Francavilla

Francesco Cupparo, già assessore regionale

“L’individuazione di Francavilla in Sinni quale sede di un presidio rurale dei Vigili del Fuoco al servizio dell’intero comprensorio rafforza i servizi di prevenzione ed intervento contro gli incendi che sono un rischio costante per il patrimonio boschivo di tutta l’area del Parco Nazionale del Pollino ma anche per fronteggiare ogni tipo di emergenza.

Se ci fosse bisogno, i numerosi allagamenti provocati in questi giorni da piogge improvvise ed abbondanti e i continui fenomeni delle “bombe d’acqua” testimoniano che i nostri territori, in particolare le contrade e le aree rurali come anche quelle dell’area sud Sinni-Mercure-Lagonegrese-Pollino, sono fragili ed hanno bisogno oltre che di programmi di difesa del suolo, rimboschimento, pulizia dei corsi d’acqua, di un’efficiente rete di protezione civile pronta a scattare ad ogni emergenza.

Per questo mi associo alle parole del sindaco per esprimere il riconoscimento al Capo del Dipartimento Nazionale Vigili del Fuoco Parisi per aver accolto una richiesta sostenuta negli anni dagli amministratori locali evidenziando l’esigenza del presidio dei VVFF a Francavilla.

Anche questo è un caso significativo della necessità di rafforzare i servizi per i cittadini su scala comprensoriale in ogni settore”.