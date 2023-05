Marino Italia del Meridione Basilicata:la Regione revochi la delibera di chiusura uffici amministrativi del distretto sanitario di Senise e si proceda celermente con i lavori di realizzazione della casa della salute.

Il consigliere Marino sottolinea che nel caso la Regione Basilicata non revochi la delibera di chiusura degli uffici amministrativi del distretto sanitario di Senise si passerà alle proteste in piazza con i cittadini.

Nell’incontro si è discusso anche del progetto “Casa della Salute” che dovrebbe sorgere presso i locali ex-liceo, per il quale sono stati stanziati 4 milioni di euro, il consigliere Marino ha ribadito con forza che i lavori per la costruzione della casa della salute avvengano in tempi rapidi.

Anche gli altri consiglieri ed amministratori presenti all’incontro hanno ribadito al direttore sanitario Asp Potenza D’Angola che i lavori per la realizzazione della casa della salute debbono procedere nel minor tempo possibile, essendo già stanziati 4 milioni di euro per la realizzazione.