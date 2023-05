Policoro (MT), il Presidente Nazionale ANSI, Gaetano Ruocco, parteciperà alla Giornata della Legalità.

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Gaetano Ruocco, parteciperà alla Giornata della Legalità che si svolgerà martedì 23 maggio 2023, a Policoro (Matera).

Il programma dell’evento prevede due appuntamenti: alle ore 9.30, in via Agrigento, si terrà la cerimonia d’intitolazione del Parco della Legalità alla memoria del Maresciallo Filippo Salci; alle ore 11, in via san Maurizio 1, presso l’ISS “Enrico Fermi”, saranno presentati i lavori degli studenti realizzati nell’ambito delle attività di educazione civica sul tema della lotta alla mafia; alle 12 un dibattito e le conclusioni saranno tratte da Carmine Cicala, presidente del consiglio regionale della Basilicata e del coordinamento sul contrasto della criminalità e la promozione della legalità.

Tra gli interventi previsti, quelli iniziali del Sindaco di Policoro, Enrico Bianco, e del Prefetto Sante Copponi.

“La difesa della Legalità e l’impegno della lotta alla mafia – dichiara Gaetano Ruocco – è dovere di ogni cittadino. Giustizia e impegno sociale devono essere promossi dalle Istituzioni soprattutto tra le giovani generazioni. Questo per togliere spazi alla mafia e alla criminalità organizzata. L’ANSI è in prima fila in questa battaglia di civiltà.”

La manifestazione ha il patrocinio della Città di Policoro, dell’ISS Fermi, consiglio regionale della Basilicata, Ansi e Associazione per Onorare la Memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia.

Il Maresciallo Ordinario dei ROS Filippo Salvi morì a Bagheria nel 2007, cadendo in un dirupo mentre stava installando una telecamera nascosta nell’ambito di una indagine tesa alla cattura del latitante Matteo Messina Denaro. A gennaio di quest’anno i colleghi gli hanno dedicato l’operazione che ha portato alla cattura del pericolo mafioso.

ANSI, associazione nazionale sottufficiali d’Italia