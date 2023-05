Policoro, addio al giovane Mattia: lutto cittadino e bandiere a mezz’asta

IL Sindaco di Policoro, Enrico Bianco: “Interpretando i sentimenti di dolore, sgomento e profonda commozione che hanno colpito l’intera Comunità di Policoro per la tragedia che ha causato la morte del nostro concittadino Mattia Laviola, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno 22 maggio 2023, in concomitanza con la celebrazione dei funerali che si svolgeranno alle ore 16:00 nella Parrocchia Buon Pastore, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa di Mattia, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e dell’intera comunità policorese.

La camera ardente per rendere omaggio a Mattia è stata allestita nella Casa del Commiato, “L’Ultimo Miglio”, in via Puglia, 44.

Nell’occasione sarà esposta la bandiera a mezz’asta nella sede comunale, in segno di lutto;

Sarà sospesa ogni attività lavorativa degli uffici del Comune fino alla· conclusione della cerimonia funebre, nell’arco di vigenza del lutto cittadino; la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore16:00, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali e la sospensione di attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali.