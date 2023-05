PNRR AVVISO “IMPRESE BORGHI”, 5,5 MLN A 5 COMUNI LUCANI

Ammontano a 5 milioni e 555 mila euro le risorse del PNRR assegnate a Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Ginestra, Rapone per il finanziamento di progetti locali. Di questi, 2 milioni e 778 mila euro dovranno essere destinati al finanziamento di progetti a favore di imprese.

È quanto prevede il Decreto di riparto dei fondi PNRR – M1C3|2.

L’Avviso Imprese Borghi, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Progetto NGEU-Next Generation EU attraverso i fondi destinati al PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostiene iniziative imprenditoriali realizzate nei Comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici.

L’Avviso favorisce il recupero del tessuto economico-produttivo dei Borghi vincitori del bando Investimento 2.1 “Attrattività dei piccoli centri storici – Linea B”. Il bando assegna circa 200 milioni di euro dei fondi PNRR per il Piano nazionale borghi del MiC al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere, in modo innovativo, due finalità: la rigenerazione dei piccoli Comuni, attraverso l’offerta di servizi sia per la popolazione locale che per i visitatori, e la sostenibilità ambientale.

Con un contributo massimo/impresa di 75.000 euro, si stima di sostenere circa 2.500 imprese italiane.

L’obiettivo è il rilancio delle attività artigianali, produttive e commerciali dei piccoli centri, parte integrante del loro percorso di recupero dell’identità storica e culturale e della loro rinascita economica e sociale.

Tutte le istanze pervenute, in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico, saranno prese in esame e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito.

Per assicurare il compimento degli interventi previsti dall’Avviso, l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR si avvale del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia S.p.a.

L’avviso pubblico è online su https://pnrr.cultura.gov.it/avviso-pubblico-a-supporto-delle-imprese-che-operano-nei-borghi-destinatari-di-finanziamenti-pnrr-m1c32-1-attrattivita-dei-borghi/

La proposta potrà essere presentata dalle ore 12.00 dell’8 giugno e fino alle ore 18.00 dell’11 settembre 2023 esclusivamente attraverso il sito https://www.invitalia.it/

Per ulteriori informazioni: numero verde 848.886.886 oppure https://www.invitalia.it/contatti