I vescovi lucani: “Costruire speranza per la Basilicata”

“Come vescovi della Basilicata, nella Giornata delle comunicazioni sociali, facciamo appello alle forze politiche, sociali e culturali, perché ciascuna, per la sua competenza, collocazione e vocazione, in dialogo con i territori, si concentri sull’obiettivo comune di costruire speranza e futuro per la Basilicata, in collegamento con altre regioni del Mezzogiorno”.

E’ questo uno dei passaggi del messaggio inviato dalla Conferenza episcopale della Basilicata per la 57/a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra domani, domenica 21 maggio.

(ANSA).