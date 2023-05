Nuove visioni, innovazione e creatività con i protagonisti del “FuoriFestival”

Nel 2023, si accende la seconda edizione del FuoriFestival dell’Economia di Trento: il palinsesto pensato e dedicato al pubblico dei giovani e delle famiglie, parallelo alla programmazione scientifica, che animerà l’intera città con contenuti alternativi e dalla forte capacità attrattiva e di aggregazione.

Per il secondo anno il FuoriFestival torna con il suo approccio dinamico e innovativo per parlare agli studenti di tutte le età, dalle primarie fino all’università, ai giovani in generale e ai loro genitori.

Il suo sguardo trasversale è ancora di più rivolto, per questa nuova edizione, al “Futuro del futuro”, tema portante dell’intero festival, ma lo arricchisce dandone però una lettura da un altro punto di vista.

Un posto privilegiato, tra gli appuntamenti di quest’anno, è riservato al mondo delle nuove professioni, in particolare quelle legate all’economia digitale e ai social media, con esperti e imprenditori del settore che racconteranno la propria esperienza, spiegando come orientarsi in un universo in continuo cambiamento, per gestire rischi e opportunità.

Con l’avvocato Marisa Marrafino, Riccardo Pirrone, Pubblicitario e Ceo di Kirweb, e Massimiliano Allievi, commercialista attivo sui social, parleremo del rapporto tra social e lavoro; accanto a loro, le voci di creators e giovani imprenditori come Marco Cioni e Matteo Bruno della Slim Dogs e come Norma Cerletti, insegnante di inglese founder della Norma’s Teaching srl, saranno da ispirazione, con le loro esperienze, per chi oggi sta pensando al proprio futuro professionale; racconteremo di come il mondo della comunicazione con il data journalism sta trovando un canale per parlare alle nuove generazioni con Gianluca Daluiso, Francesco Brocca e Giulia Scuffietti di Cose Non Cose; i nuovi visionari ci racconteranno come hanno trasformato la loro curiosa creatività in business: Manuelito “Hell Raton” (discografico, talent scout e direttore creativo) e Sypher (pro player e creator), della celebre crew Machete Gaming, progetto nato nel 2019 in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima, ci parleranno del mondo e del business dei gamers.

Immancabile poi la finestra sull’educazione finanziaria con i creators di Young finance (il progetto video del Sole 24 Ore digital first che coinvolge talent con un forte seguito ed engagement su Youtube), sfida dell’economia del presente e del futuro. I laboratori creativi per i giovanissimi organizzati da 24 ORE Cultura e Radio 24, ECONOMY KIDS – LA RADIO DEI RAGAZZI, coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie in un lavoro redazionale, facendo loro comprendere le dinamiche del contesto radiofonico e dando l’opportunità di raccontare i temi del Festival dal proprio punto di vista. Tutti i giovani e le loro famiglie saranno celebrati in un evento finale nella giornata di domenica 28 maggio sul palco di Piazza Cesare Battisti con il conduttore Federico Taddia.

Le piazze saranno poi aperte a tutti per attività ludiche e di aggregazione come il MONOPOLY DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA / LIFE SIZE: un grande tabellone per giocare a grandezza naturale al gioco di contrattazione più famoso al mondo per bambini dagli 8 anni e famiglie che comprando e vendendo immobili imparano, giocando, a gestire il proprio denaro. Si giocherà in tutti i 4 giorni del festival animando Piazza Fiera e creando una sfida vivente e divertente.

Non mancheranno panel dedicati al mondo dell’Arte e della Cultura, a partire dal futuro del design, con l’architetto e designer Stefano Giovannoni, e i talk di HTSI a cura di Nicoletta Polla Mattiot che darà voce all’Economia della Bellezza incontrando professionisti del mondo del made in Italy.

E sempre con HTSI le speciali interviste one-to-one con personaggi del mondo dello spettacolo: Sabato 27 maggio l’incontro con Luca Zingaretti che racconterà l’esperienza di produttore creativo tra film, teatro, cartone animato, serie tv. Domenica 28 maggio l’incontro con Miriam Leone che racconterà l’impegno professionale e la trasversalità dei media, dalla tv al cinema ai social.

Per questa edizione la parola d’ordine resta creare il futuro, un futuro che vede delinearsi modelli multiculturali, dove le rapide trasformazioni in atto stanno dimostrando quanto la capacità di cooperare e creare nuove visioni sia un approccio vincente al cambiamento.

Per questo il FuoriFestival parlerà di nuove idee di impresa, dal livello locale a quello globale, abbracciando i valori della solidarietà con l’intento di concretizzare l’orizzonte della costruzione della pace.

E lo farà con diversi appuntamenti come quello con Rossella Miccio, Presidente di Emergency e con panel dedicati alle italiane di seconda generazione per parlare di diversità, inclusione e futuro.

Un contesto nel quale non può mancare uno sguardo all’Europa del futuro, grazie alle occasioni di confronto diretto tra i giovani del Festival e rappresentanti delle istituzioni Ue nell’ambito dei Policy Dialogues organizzati dalla Commissione Europea in Italia.

La musica e lo spettacolo saranno i grandi protagonisti per tutti i giorni del FuoriFestival animando piazze e teatri con una programmazione adatta a tutti i pubblici: il Giovedì sera il programma serale apre con un incontro con Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano che ci parlerà di sé, di futuro e al termine dell’incontro ci regalerà un’emozionante esibizione unplugged di alcuni dei suoi brani.

Sempre giovedì sera il Centro Servizi Culturali Santa Chiara proporrà lo show di Andrea Pennacchi, attore e autore.

Il Venerdì sera vedrà protagonisti Guè Pequeno, rapper tra i più influenti in Italia, da sempre un punto di riferimento per la scena hip hop italiana e per l’intero panorama musicale.

Per gli amanti della musica classica l’Orchestra Ventaglio d’arpe si esibirà con 14 musicisti e a seguire sul palco della Filarmonica si terrà il concerto della pianista Gile Bae, Bòsendorfer Artist.

La seconda serata vedrà anche un Live Show di Radio24 con un inedito trio: Giuseppe Cruciani, Pierluigi Pardo e David Parenzo, insieme al Teatro Auditorium Santa Chiara.

Sabato sera ci sarà un incontro imperdibile con Enrico Brignano, “Il valore della risata” eun emozionante concerto del pianista Ramin Bahrani profondo conoscitore e interprete di Bach.Il palinsesto dell’intrattenimento, variegato di generi e per diversi pubblici, vedrà inoltre salire sul palco Ariete, giovane cantautrice che con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale si è imposta nel panorama musicale rafforzandosi anche con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 e a seguire un DJ set in Piazza Cesare Battisti con Giulia Centofante per concludere ballando in città e celebrandoil Festival fuori dai luoghi istituzionali.

Nelle attività del Fuori Festival saranno coinvolti tutti i mezzi del Gruppo 24 ORE, e in particolare Radio 24 trasmetterà in diretta da Piazza Cesare Battistiuna selezione dei programmi del palinsesto, creando occasioni di incontro dal vivo tra il pubblico e i suoi conduttori, svelando le emozioni della radio live e del dietro le quinte.

Non mancheranno i live show: Giampaolo Musumeci con Nessun luogo è lontano, dall’Antologia del Serpente Corallo dei Ciappter Ileven ai live show di Alessandro Milan e Leonardo Manera e di Riccardo Poli, Alessandro Longoni, Beppe Salmetti e Andrea Roccabella con Off Topic.

Il palinsesto del Fuori Festival sarà animato anche da iniziative a cura di realtà del territorio come la Fondazione Caritro, che ospiterà tra l’altro l’“Enactus National Competition”, lo Studio d’Arte Andromeda, presente sin dalla prima edizione della manifestazione con uno spazio in Piazza Fiera, e la Fondazione Franco Demarchi che animerà, invece, piazza Santa Maria Maggiore.

Con lorodiversi partner che cureranno palinsesti dedicati come l’Università Luiss Guido Carli, con incontri in cui esperti e accademici si confronteranno sui grandi temi dell’attualità economica.