Meteo: nuovo vortice mediterraneo, ancora maltempo nel weekend. I dettagli

Con l’anticiclone sbilanciato tra il Nord Atlantico e l’Europa centro-settentrionale, alle latitudini mediterranee rimarrà attiva un’area depressionaria che affonderà le sue radici fin sul Nord Africa. Da questa si svilupperà una perturbazione che venerdì raggiungerà il Nordovest, Sardegna e tirreniche settentrionali con piogge e rovesci. Durante il weekend si genererà una nuova ampia circolazione vorticosa che da Algeria, Tunisia e Libia si spingerà verso le nostre regioni meridionali, stazionando fin verso la fine della settimana tra il basso Tirreno e lo Ionio. Il fronte collegato determinerà un progressivo peggioramento sabato anche sull’Italia centro-meridionale con piogge e rovesci in intensificazione a partire dal versante tirrenico e fenomeni localmente abbondanti, mentre continuerà ad interessare il Nordovest e la Sardegna, anche in questo caso con fenomeni intensi e locali nubifragi, in estensione ad Alpi centro-orientali e alta Val Padana. Domenica il vortice comincerà a perdere energia segnando il passo sullo Ionio e le condizioni andranno migliorando sul versante adriatico, mentre una certa instabilità si attarderà sulle regioni occidentali. Nel dettaglio:

METEO VENERDI’. Al Nord piogge al Nordovest, specie in Piemonte dove assumeranno anche carattere di rovescio, fenomeni più deboli in estensione in giornata alla Lombardia, ovest Emilia, centro-est Alpi ed in serata fino al Triveneto, ma a carattere molto debole. Al Centro già nuvoloso al mattino con prime piogge in Toscana, dal pomeriggio qualche pioggia anche su alto Lazio e Umbria. Più soleggiato sul versante adriatico salvo addensamenti e locali piovaschi nel pomeriggio sulle zone interne e localmente sulla costa abruzzese, in successivo miglioramento. In tarda serata piogge in intensificazione in Toscana a partire dalle coste. Al Sud tempo stabile e soleggiato con cieli al più velati sulle aree tirreniche, ma in serata nubi in intensificazione in Sicilia con qualche pioggia. In Sardegna cielo nuvoloso con piogge e rovesci anche temporaleschi sulle aree centro-meridionali, in attenuazione in serata. Temperature in aumento al Centro-Sud. Venti moderati o tesi orientali.

METEO SABATO. Al Nord piogge e rovesci diffusi al Nordovest, specie sul Piemonte occidentale e in particolare sulle valli torinesi e cuneesi, dove potranno assumere carattere anche di forte intensità, qualche pioggia anche su Lombardia, ovest Emilia, Trentino, Alto Adige, entro sera fin su ovest Veneto. Al Centro peggiora sin dal mattino sul versante tirrenico con piogge e rovesci che diverranno più frequenti sul settore laziale, in rapida estensione al versante adriatico, specie all’Abruzzo. Al Sud instabile su est Sicilia e bassa Calabria con rovesci e temporali tendenti a divenire forti dal pomeriggio, in rapida estensione a Campania e regioni adriatiche, seppur con minore intensità. Fenomeni in parziale attenuazione in giornata in Sicilia, salvo temporali che insisteranno sul settore più occidentale. Instabilità diffusa in Sardegna con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie sul versante tirrenico. Temperature in lieve aumento sul Nordest. Venti fino a forti orientali al Sud.

RISCHIO NUBIFRAGI INTENSI TRA SICILIA E CALABRIA. Su Sicilia orientale e bassa Calabria ionica vi è il rischio di fenomeni intensi e temporaleschi con possibilità di nubifragi. In particolare su Messinese ionico e Reggino gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere picchi di 150/200mm sabato in 24 ore, con possibili conseguenti criticità idro-geologiche.

METEO DOMENICA. Al Nord insiste il maltempo al Nordovest con piogge e rovesci soprattutto sul Piemonte occidentale, dove potranno risultare anche di forte intensità, pur attenuandosi in serata. Qualche pioggia su Lombardia e ovest Emilia nella prima parte della giornata, in miglioramento, maggiori aperture e asciutto al Nordest. Al Centro schiarite anche ampie sulle regioni adriatiche; inizialmente instabile su quelle tirreniche con rovesci a tratti temporaleschi, ma in attenuazione in serata e in esaurimento. Al Sud inizialmente instabile su Sicilia e regioni tirreniche peninsulari con rovesci e temporali a tratti intensi sull’isola, ma con fenomeni in attenuazione entro sera sulle zone peninsulari. Sul versante adriatico nubi e qualche pioggia al mattino, in attenuazione in giornata con tendenza a parziali schiarite. In Sardegna instabilità diffusa con piogge e temporali più persistenti sulle aree tirreniche. Temperature in lieve aumento. Venti moderati o tesi orientali, da nordovest sulle isole maggiori.

