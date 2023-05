Assistenza Domiciliare Integrata della Basilicata, Auxilium: “Bardi e Fanelli più attenti agli appalti che alle leggi”. Di seguito la nota integrale.

La Giunta Regionale della Basilicata mostra un interesse per la gara d’appalto dell’ADI che non è il nostro.

Con le nostre azioni dei mesi passati e con la manifestazione che oggi ci ha visto in piazza con Cgil, Cisl, Uil e Fials, abbiamo rivendicato e continuiamo a rivendicare (anche essendo primi nella graduatoria di aggiudicazione della gara) l’applicazione delle leggi nazionali e regionali.

Abbiamo denunciato, e continuiamo a denunciare, la perdita dei 14 milioni del PNRR che la mancata applicazione delle norme comporta per la Regione.

Ribadiamo, come abbiamo già detto, che solo il sistema di autorizzazione e accreditamento:

· È la legittima modalità di erogazione delle cure;

· Garantisce libertà di scelta ai pazienti;

· Dà sicurezza a tutti i lavoratori.

Temi che nelle loro dichiarazioni li presidente Bardi e l’assessore Fanelli continuano a ignorare, come fanno da 2 anni, tentando di spostare l’attenzione su una procedura di gara che, anche se ci vede primi in graduatoria, non risolve i problemi, non supera i ritardi, non restituisce ai lucani le risorse perse.