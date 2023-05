Amici 2023, il vincitore è Mattia Zenzola

La finale della 22ª edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, ha incoronato il ballerino Mattia. Sotto la guida degli insegnanti delle tre squadre, da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, fino a Raimondo Todaro e Arisa, si sono sfidati anche Isobel, Wax e Angelina, seconda classificata. Le esibizioni dell’ultima puntata del Serale sono avvenute sotto lo sguardo attento dei tre giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré

Il diciannovenne barese porta a casa un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Nella finalissima ha battuto la cantante Angelina, vincitrice di categoria con un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro. La giovane artista conquista anche il Premio della Critica del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro, assegnato da una giuria composta da 25 tra le principali testate quotidiane, agenzie di stampa e web, e il Premio delle Radio, assegnato da otto network radiofonici (Radio Italia, Rds, Rtl 102.5 e Radio Zeta, Radio 105, R101, Radio Norba e Radio Kiss Kiss).

Nella serata finale erano arrivati anche la ballerina Isobel, alla quale è andato il Premio Tim del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro, assegnato da una giuria tecnica, e il cantante Wax che ha vinto il Premio Oreo del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria tecnica. Infine a ciascun finalista va il Premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro.