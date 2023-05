Tortorelli (Uil): Abbiamo dato voce al Paese reale e al diffuso bisogno di protagonismo e di confronto

Nella prima riunione dell’Esecutivo nazionale confederale della Uil dopo il Primo Maggio a Potenza il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri ha espresso il riconoscimento al gruppo dirigente, ai delegati lucani della Uil per l’impegno profuso, insieme a Cgil e Cisl, per la riuscita della manifestazione. Il segretario regionale Vincenzo Tortorelli intervenendo ha sostenuto che “l’ampia partecipazione promossa dalla UIL in piazza è frutto di un grande lavoro di rafforzamento alla partecipazione diretta dei lavoratori che passa dalla fase congressuale e dalle tante iniziative fatte sul territorio.

Abbiamo dato voce al Paese reale e al diffuso bisogno di protagonismo e di confronto. L’impegno – ha detto – prosegue nel recuperare il rapporto con i lavoratori non solo in piazza ma anche sui luoghi di lavoro e per preparare la manifestazione del 20 maggio a Napoli”. Sul tema infrastrutture il segretario generale Bombardieri ha riferito dell’incontro avuto in precedenza insieme ai segretari di Cgil e Cisl con il Ministro Salvini sugli investimenti previsti nel Paese.

“Abbiamo chiesto – ha detto Bombardieri – quando dovranno essere consegnate le opere e quanta occupazione si farà. La sicurezza è fondamentale per affrontare i cantieri. Abbiamo sottolineato al ministro che siamo a favore degli investimenti, ma siamo convinti che prima del Ponte sullo Stretto, ci sono strade e ferrovie da finire in tutto il Sud. Da parte nostra non c’è nessuna chiusura, anzi consideriamo lo sviluppo del Mezzogiorno una condizione fondamentale per la ripartenza del Paese ma, allo stesso tempo, siamo convinti che il miglioramento delle opere infrastrutturali viaria e ferroviarie non possa fermarsi ad Eboli”. “Parole – ha commentato Tortorelli – che rimettono al centro del confronto il tema infrastrutture per connettere la Basilicata al resto del Paese. Il nostro resta dunque un atteggiamento di protesta e di proposta”.