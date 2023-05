Dopo 21 anni il Real Chiaromonte è in Promozione

E’ ancora una squadra del girone B a vincere la finale play-off di Prima Categoria al Coviello di Viggiano. Dopo la Santarcangiolese nel 2017 nello stesso stadio (3-2 al Barrata nei minuti finali), è il Real Chiaromonte a salire di categoria dopo la serie dei calci di rigore superando per 6-5 il Pietragalla dopo l’1-1 nei 120′. E’ Giovanni Dora al quinto giro a portare i sinnici in Promozione dopo ben 21 anni dall’ultima partecipazione al torneo cadetto regionale. Decisiva la parata di Propato nel terzo tentativo di trasformazione su Provenzale consentendo ai suoi di restare in vantaggio fino al termine dell’ultimo penalty. L’ultimo rigore del Real Chiaromonte è stato trasformato dopo un minuto e mezzo da quello calciato dall’altobradanico Sarli, che ha prima battibeccato con il pubblico beccandosi il giallo e poi reiterando le proteste venendo espulso. Nei tempi regolamentari le due squadre hanno segnato un gola testa nello spazio di un minuto: Ronga ha aperto le marcature per i sinnici al 57′ e D’Amico ha risposto per i galletti al 58′.

Biagio Bianculli

potenza.iamcalcio.it