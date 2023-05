La Venere di Botticelli nuova ambasciatrice del turismo italiano

La Venere di Sandro Botticelli in minigonna jeans, mentre fa un giro in vespa oppure è pronta a gustare una pizza.

Al Colosseo, in riva la mare oppure tra i vicoli di un borgo. Sarà lei, una delle donne più conosciute al mondo e una delle creazioni artistiche più altre di ogni tempo, la protagonista della nuova campagna internazionale di promozione turistica del ministero del Turismo ed Enit, realizzata con il contributo del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio.

A presentarla, in una conferenza stampa a Roma, la ministra del turismo Daniela Santanchè accompagnata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dall’amministratrice delegata dell’Enit Ivana Jelinic.

Open to meraviglia è proprio il claim pensato per questa campagna multisoggetto – nata da un’idea del gruppo Armando Testa -, che si compone di un video promozionale, di una campagna affissione e di una virtual influencer senza rivali nel mondo.

Sarà anche nel profilo Instagram venereitalia23, nel sito Italia.it e nelle altre piattaforme social. Il totale dell’investimento previsto da Enit è di nove milioni di euro.

“Non mi sono mai vergognata di essere una persona ambiziosa e ora anche un ministro ambizioso.

L’ambizione di questo ministero è portare l’Italia al primo posto nel mondo. I dati di Pasqua sono molto positivi e sono sicura che il 2023 sarà l’anno del sorpasso sul 2019. Dobbiamo lavorare tutti assieme” spiega la Santanchè che ricorda anche come Italia “non siamo bravi a venderci” e che “dobbiamo essere più orgogliosi della nostra nazione”.

“Il governo – dice il vicepremier e ministro degli esteri Tajani – farà di tutto perché Roma sia la sede del nuovo Expo.

È una partita difficile ma ce la stiamo mettendo tutta. Faremo di tutto per sostenere la politica del turismo e i grandi eventi, anche quelli sportivi.

È anche questo un modo di fare politica estera. Tutte le ambasciate del mondo diffonderanno il video che oggi presentiamo per mostrare le straordinarie potenzialità dell’Italia. Dobbiamo saper utilizzare al massimo tutto ciò che Dio e i nostri antenati ci hanno lasciato. Abbiamo un solo interesse. Dobbiamo tutelare 60 milioni di italiani”.

“Abbiamo sancito già da 5 mesi un’alleanza tra ministri nell’ottica dell’interdisciplinarietà. Lo sport è movimento: c’è un’economia del turismo sportivo domestico che non abbiamo mai quantificato, sono milioni di persone tra atleti, familiari, tecnici, dirigenti, mondo arbitrale che si muovono nei 12 mesi” dice il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi.

“L’Italia va a dotarsi di una campagna per i mercati maturi ma anche per quelli emergenti come quello indiano o emiratino.

Ce lo hanno insegnato la pandemia e le vicende belliche: bisogna lavorare a 360 gradi. Anche sull’età non bisogna più lavorare solo sui turisti maturi ma anche per la generazione X e Z” dice l’amministratrice delegata di Enit Ivana Jelinic.

Tantissimi gli esponenti del settore presenti dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca a quello di Cna Turismo Marco Misischia.

Secondo la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli la nuova campagna è molto indovinata. “Con una piccola modifica – spiega – la nostra bandiera è stata trasformata in una finestra che ben rappresenta sia la nostra capacità di accogliere, sia le meraviglie che si possono godere in un panorama italiano.

La parola Meraviglia è anche nel claim. Inoltre aver usato la Venere di Botticelli come “testimonial” social reinterpretata in chiave moderna credo che possa sollecitare l’attenzione dei giovani avvicinandoli all’arte”.

Per Corrado Luca Bianca, coordinatore di Assoturismo Confesercenti è “molto interessante l’idea della virtual influencer, che ci darà modo di dialogare più facilmente con i nativi digitali. Sposiamo in pieno l’ambizione del ministro Santanchè di diventare il paese con performance turistiche migliori al mondo”.

