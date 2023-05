Fi si ritrova a Milano, grande attesa per Berlusconi La convention di due giorni, con un video del leader

Ha preso il via a Milano la due giorni della convention di Forza Italia dove sono attese nelle due giornate circa 4 mila persone e che sarà chiusa dall’intervento del presidente Silvio Berlusconi,

Il presidente di Forza Italia interverrà domani con un video che sarà registrato nelle prossime ore.Il titolo della kermesse ‘La Forza dell’Italia’ campeggia a caratteri cubitali sul maxi schermo allestito nella sala dove il colore dominante è il blu e dove si terranno i discorsi di ministri ed esponenti del partito.

Dalle pareti salgono fasci di luce tricolore. “Sarà una lunga non stop – ha spiegato il coordinatore lombardo di Forza Italia, Alessandro Sorte -, i giovani accreditati sono 500 da tutta Italia. Sarà una convention di qualità, con i tavoli di lavoro dei ministri. E un dato importante è la della presenza degli under 25”.

Stasera, dopo il momento istituzionale, ci sarà una festa dedicata ai giovani del partito e nella sala che è stata già allestita campeggiano gli striscioni, uno in particolare è dedicato a Marta Fascina: ‘Marta unica! Forza Italia Lombardia’ e un maxi striscione con ‘Forza Presidente, i giovani sono con te’. La colonna sonora della convention oltre che dagli inni tradizionali del partito è composta tra gli altri da Lucio Battisti, 883, Ligabue, Coldplay.

“Quello delle migrazioni è fenomeno di cui si deve far carico tutta l’Unione, non solo i Paesi di frontiera. L’Italia non può farcela da sola”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un messaggio video trasmesso alla convention di Forza Italia a Milano.

ANSA