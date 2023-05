Giro: prefetto Potenza, una poderosa macchina organizzativa

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha definito “poderosa” la macchina organizzativa che ospiterà due tappe del Giro d’Italia, l’8 e 9 maggio prossimo sul territorio lucano, nell’area nord della Basilicata: lo ha detto ai giornalisti stamani, a Potenza, a margine dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Il numero stesso dei tavoli che abbiamo convocato – ha aggiunto – dei sopralluoghi svolti e delle ultime riunioni operative testimoniano che l’impegno è importante.

Saranno impiegati oltre 300 agenti tra forze dell’ordine, polizia locale e personale sanitario: sarà una bella sperimentazione di efficienza”.

“L’esperienza dello scorso anno, il cui modello è facilmente replicabile visto che alcuni attraversamenti saranno in comune con la passata edizione – ha concluso Campanaro – ci è servita per partire in anticipo. Non ci sono ritardi significativi, quello che resta ancora da fare è di minima parte e sarà completato in queste ultime ore”.

Nel dettaglio, l’8 maggio, la terza tappa del Giro condurrà i corridori da Vasto (Chieti) a Melfi (Potenza), per 216 chilometri, ed attraverserà le aree di Melfi, del valico dei laghi di Monticchio, Rionero in Vulture, Barile e Rapolla. Il giorno dopo, con la tappa da Venosa a Lago Laceno, di 175 chilometri, la carovana rosa coinvolgerà Ripacandida, Scalera e Filiano, Atella, San Fele, Bella, Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano. (ANSA).