Tendenza meteo: dopo il Ponte del 1° maggio ancora acquazzoni e temporali

INIZIO MAGGIO, VORTICE SUL SUD ITALIA. Il vortice che in chiusura del Ponte del 1° maggio si porterà sui bacini immediatamente ad ovest dell’Italia, si sposterà gradualmente verso sud nei giorni successivi. Tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio dovrebbe collocarsi sulle nostre regioni più meridionali, determinando condizioni di tempo instabile su buona parte del Centro-Sud, con piogge e temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Il tempo andrebbe invece progressivamente migliorando al Nord, anche grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Europa occidentale, con temperature in aumento.

TENDENZA WEEKEND 6-7 MAGGIO. Nel corso della seconda parte della prossima settimana il vortice dovrebbe allontanarsi definitivamente anche dal Sud Italia, con conseguente stabilizzazione del tempo e ripresa delle temperature. Tuttavia dall’Atlantico potrebbero essere in agguato nuove offensive perturbate dirette ben presto verso l’Europa centrale. La grande distanza temporale non ci consente però di capire quale potrà essere la loro traiettoria e se saranno in grado di coinvolgere le nostre regioni settentrionali in prossimità del weekend 6-7 maggio. Vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.

3BMeteo