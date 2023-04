In un negozio di Potenza, altri controlli a Lavello abiti con marchi falsi, sequestro da 100 mila euro

Avrebbe fruttato oltre 100 mila euro la vendita di oltre 200 capi di abbigliamento – “con ogni probabilità contraffatti” – sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio di Potenza.

I finanzieri sono intervenuti subito dopo la consegna di alcuni scatoloni da parte di un corriere: i capi di abbigliamenti (felpe, jeans e magliette), avevano marchi di aziende di abbigliamento note a livello internazionale.

La Guardia di Finanza è intervenuta anche a Lavello (Potenza), in un negozio dove sono stati sequestrati 185 prodotti di provenienza cinese (catene da neve per auto, abbigliamento, videocamere sportive) che avevano anche “immagini riconducibili al made in Italy”, così da trarre in inganno i clienti sulla loro effettiva origine. I gestori dei negozi di Potenza e Lavello dove sono avvenuti i sequestri sono stati denunciati in stato di libertà alla magistratura. (ANSA).