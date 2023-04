LA MAGICA GECO SPORT SI CONFERMA ANCORA TRA LE FINAL FOUR

Il duro lavoro delle atlete della squadra Under 14 femminile della ASD GECO SPORT con al timone

l’allenatore Amato Gennaro (da quest’anno qualificatore regionale per giovani talenti femminili in

Basilicata) le conferma per il secondo anno tra le quattro squadre più forti nella categoria e regala un

biglietto per le Final Four Regionali.

La Geco sarà impegnata nella giornata di domenica 30 aprile a Potenza con le quattro finaliste: Bernalda Volley, PM Potenza e Asci Volley Bebè di Potenza per giocarsi il titolo finale di Campionesse Regionali Under 14 Femminile 2023.



L’emozione è tanta e ancor di più la concentrazione nel voler disputare una bella gara e sperare in un sogno

fino alla fine.



“Per noi della Geco Sport la vittoria è già arrivata: siamo un’associazione che lavora in una piccola realtà

(Senise, Latronico e Francavilla in Sinni) con tutte le sue difficoltà e non per questo non si ambisce a

obiettivi importanti per andare lontano.

Le nostre gechine hanno dimostrato di saper tenere duro, di saper superare le difficoltà della competizione (e speriamo un domani della vita) con gli strumenti che lo sport e la meravigliosa disciplina della pallavolo sanno fornire per crescere e diventare atlete e persone migliori.”, afferma con orgoglio il presidente Concetta Corrado.



Un anno impegnativo su più fronti. La Geco sport ha affrontato anche i campionati di Prima Divisione Femminile e Under 16 Femminile senza trascurare l’inserimento graduale dei ragazzi e delle ragazze under 13 e under 12 nel mondo agonistico con a seguito i gruppi di Volley S3 (minivolley) che continuano a lavorare e crescere per essere atleti di domani.



Ancora una volta nel 2023, come negli ultimi anni, si affermano giocatrici Geco tra i giovani talenti della

Basilicata che andranno a formare la squadra della nostra regione per la competizione nazionale.



In questa stagione nasce la collaborazione con l’associazione Rinascita Volley Lagonegro che ha prodotto

grandi soddisfazioni. Con allenamenti congiunti e il prestito di nove ragazzi di età diverse, abbiamo dato la

possibilità a questi giovani pallavolisti di conoscere il mondo dell’agonismo, delle gare, dei campionati:

questo per far sì che possano vivere esperienze importanti al fine di farli crescere atleticamente ed

emotivamente.



“I risvolti sono stati superiori alle aspettative. I ragazzi si sono inseriti nelle squadre under 15, under 17

under 19 e persino nella Serie D ottenendo grandi risultati…mentre i più piccoli promettono bene volando

verso la vittoria del primo girone del campionato Under 13 Maschile 3 vs 3 sperando di conquistarne il

titolo come sarà probabilmente per i compagni dell’Under 17.” continua a spiegarci il coach Gennaro.



“Siamo un’associazione che fa molta fatica a costruire vista la poca considerazione o forse esperienza e

conoscenza che si ha del volley nel nostro territorio dove appunto la pallavolo non si era mai affermata se

non con timidi tentativi.

Non per questo ci arrendiamo e spinti da ogni piccolo e grande risultato che possiamo ottenere continuiamo ad investire nella formazione di tecnici, segnapunti, smart coach,responsabili al primo soccorso (BSLD), ecc ... per offrire una crescente capacità e formazione al fine di migliorarsi su ogni fronte.



Aperti ad ogni collaborazione sportiva e sociale siamo convinti che lo sport sia prima di tutto uno strumento per far crescere i nostri giovani, un aiuto per i genitori, un espediente per creare un ambiente sano e depressurizzante anche per i più grandi… i nostri gruppi amatoriali dove ci sono anche mamme e papà che vivono con la pallavolo la possibilità di dedicarsi un po’ a sé stessi!” continua il presidente , “Grande merito bisogna darlo a chi supporta queste associazioni come gli sponsor, le istituzioni che ci permettono di dare vita a tante iniziative e partecipazioni ai campionati e ancora grazie ai collaboratori e ai genitori che ci aiutano ad affrontare gli impegni e lasciano sempre aperto il dialogo per poter prendere sempre le decisioni migliori nell’interesse dei piccoli e grandi atleti!”.



Mediante lo sport possiamo e dobbiamo pensare all’inclusione sociale che permette alle persone disabili di

mettersi in gioco, imparare a controllare il proprio corpo, sviluppare consapevolezza e fiducia in tante

capacità che sono proprie.

Con lo sport si può uscire dall’ isolamento, socializzare e aiutare anche chi ha disturbi comportamentali e trovare degli equilibri che, a volte ci sembrano irraggiungibili.



Lo sport è fonte di benessere psico–fisico: si possono indirizzare le energie in maniera sana e divertente

traendone beneficio nel rispetto delle proprie caratteristiche e abilità.



“Che il FAIR PLAY sia sempre con noi!” è il vero motto o forse il vero grido di speranza che la Geco Sport

rende proprio perché si conservino sempre i veri valori dello sport:” in campo e nella vita non dovrebbero

esserci nemici bensì solo avversari da affrontare e rispettare!” afferma il coach Gennaro.



Nell’iridato mondo dello sport vi invito a conoscere e praticare la pallavolo con tutte le virtù che porta in sé

ricordando le parole di Andrea Zorzi: “La pallavolo è uno sport che ti insegna che tu da solo non puoi

fare nulla.

Non è che chi gioca a pallavolo sia più buono, sono le regole: se non puoi toccare la palla due volte di fila, pure se sei egoista impari a pensare in una logica di squadra, a vivere tenendo a bada l’individualità che è poi quella follia di pensare che basti a te stesso.