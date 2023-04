Cnn e stampa nazionale riaccendono i riflettori sui paesi (borghi) lucani: Terre Aristeo, i Distretti Turistici sono lo strumento più adatto ed efficace per intercettare il rinnovato interesse

“L’ampio reportage della Cnn dedicato ad Irsina – che ospita oltre 300 stranieri provenienti da 12 paesi diversi, e dove una quindicina di famiglie dagli Stati Uniti e dal Canada hanno acquistato immobili – insieme ai servizi sulla stampa nazionale relativi alla prima casa venduta nel 2023 a Laurenzana ad 1 euro per trasformarla in albergo ci portano ad una domanda: se non ora quando si prenderà consapevolezza che i Distretti Turistici sono lo strumento più adatto ed efficace per intercettare il rinnovato interesse per i nostri paesi (borghi) ?”

Così Saverio Lamiranda, che oltre ad essere l’a.d. di Terre di Aristeo è il coordinatore dell’associazione nazionale Distretti (in totale circa 60), commenta l’attenzione mediatica internazionale e nazionale che si è creata intorno ai centri minori lucani e meridionali.

La Cnn racconta che gli statunitensi continuano a comprare case ad Irsina descritto “un luogo da sogno che sembra essere congelato nel tempo. Ogni volta che tornano, portano con sé parenti e amici, che si accontentano di spendere tra i 20.000 e i 150.000 euro per una dimora spaziosa con vista bucolica”.

“E’ questo un fenomeno importante che – sottolinea Lamiranda – ha bisogno di azioni ed interventi perché non basta vendere case abbandonate nei centri storici, come pure è avvenuto a Laurenzana, senza un programma complessivo di servizi per nuovi e vecchi residenti e di animazione culturale”.

Solo qualche settimana fa i Distretti del Sud a Paestum hanno il punto dei progetti integrati sui programmi “Montagna Italia”, “Valorizzazione dei Comuni a Vocazione Turistico-Culturale Con Siti Unesco”, “Catalogo Dei Cammini Religiosi Italiani”, “Guide Turistiche e Accompagnatori Turistici”, “Tourism Digital Hub”, “Destination Management System (Dms)”, “Iniziative Di Co-Branding”.

Si punta anche a sistemi e infrastrutture integrate con le competenze territoriali educative e nuove modalità formative integrate con la nascita di un apposito “ITS Academy TURISMO 4.0” in aggregazione come prevede la legge n.99/2022 tra gli ITS che si occupano di Turismo nel sud con azione sinergica presso i Distretti Turistici, per mobilitare una formazione esperenziale un “turismo di comunità”, e per le nuove figure degli “animatori di comunità“, e “destination manager“, che possa facilitare processi di aggregazione e organizzazione dell’offerta del “Turismo delle RADICI 2024” con una precisa metodologia proposta nella Carta dei Principi e dei Valori del programma la “VIA ITALIANA Rete solidale per il Turismo di precisione” (presentata a Paestum il 15 aprile 2023).

I distretti turistici delle regioni meridionali hanno quindi trasmesso una lettera al Ministro del Turismo Santanchè sui piani e programmi del sud per l’attuazione della LN 106/2014 sulle “misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della nazione e per lo sviluppo della cultura“,che prevede la possibilità per i Distretti Turistici di “realizzare progetti pilota, con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l’attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali , per l’aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie”.

“Oltre al Ministero del Turismo e gli altri coinvolti ci sono le Regioni, come la Basilicata – dice Lamiranda – che non possono limitarsi al Bando sui borghi e che invece devono cogliere questa straordinaria opportunità”.