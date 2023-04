Una partnership innovativa, lungimirante ed ecosostenibile. Il Taranto Football Club 1927 e Eye Sport cammineranno insieme per i prossimi 4 anni a partire da subito, da oggi. Un vero colpo di fumine tra il club e una azienda emergente, ma gia leader nel campo dello sportswear. Un matrimonio celebrato nella location più esclusiva per Taranto, lo stadio Iacovone. La squadra in campo già dall’ultima giornata di campionato contro il Messina con indosso il nuovo home kit è il segnale di come il futuro sia già iniziato. “Abbiamo contattato molti competitor – spiega Francesco Caforio, responsabile marketing del Taranto Football Club 1927 – e quando siamo entrati in contatto con Eye Sport non abbiamo potuto dire di no a questa partnership della quale siamo orgogliosi “. Una gustosa anteprima della nuova divisa di casa si è tenuta allo stadio Iacovone in esclusiva per la stampa proprio a poche ore dell’esordio ufficiale sul campo. “Taranto rappresenta uno dei target ideali della nostra azienda diceAlessandro Ariu, amministratore unico di Eye Sport – Vogliamo arrivare alle piazze più calde che respirano calcio, ed essere qui non può che essere un onore per noi. A partire dal calcio d’inizio di Taranto-Messina sarà possibile acquistare la divisa ufficiale che i calciatori indosseranno per la partita, ma il primo lancio di prodotti ufficiali non si limiterà alla sola maglia da gara. In vista dell’estate vi saranno altri articoli che i tifosi potranno acquistare come ad esempio il costume da bagno maschile e il telo mare oltre ad altri prodotti. Per la prossima stagione naturalmente sarà disponibile tutta la gamma di capi legati della prima squadra, dagli abbigliamenti da gara a quelli di rappresentanza.”. Realizzata in Check Mesh riciclato, la maglia è assolutamente ecofriendly, ed è confezionata all’interno di un packaging ecosostenibile. Il trattamento wicking rende il filato idrofobo e fa in modo che ci sia un’efficace traspirazione e una rapida asciugatura. “E’ una maglia prodotta interamente in Italia con materiali riciclati provenienti dall’esterno. E’ solo una delle caratteristiche innovative di questa maglia oltre ai loghi interamente in silicone, incluso lo stemma ufficiale, così come orma consuetudine ai massimi livelli del calcio mondiale, dalle competizioni UEFA alla coppa del mondo. La nuova maglia ufficiale del Taranto Football Club 1927 sarà disponibile online dalle ore 17:30 di domenica 23 aprile nella sezione riservata al merchandising ufficiale del club accessibile al seguente link: