Inizia il cammino Playoff per la Rinascita Lagonegro: a Villa d’Agri arriva l’Avimecc Modica

MARSICOVETERE (PZ) – Si apre il sipario sui Quarti di Finale Play Off A3 Credem Banca. Domani pomeriggio, alle ore 18.00, il primo servizio di Gara 1 per la Rinascita Volley Lagonegro, che al Palasport di Villa d’Agri ospiterà l’Avimecc Modica guidata da coach Enzo Distefano.

Dopo i due confronti andati in scena nella regular season (il bilancio è di una vittoria per parte tra girone di andata e ritorno), le compagini si incrociano anche nella fase che deciderà le due promozioni in serie A2, in una sfida che si preannuncia equilibrata e molto valida dal punto di vista tecnico.

LA PARTITA – Si scontreranno senza dubbio due squadre in ottima salute e che hanno concluso positivamente la stagione regolare: prima della sconfitta con la capolista Romeo Sorrento all’ultima giornata, i ragazzi di Waldo Kantor avevano infilato una serie di cinque vittorie consecutive (Ortona, Modica, Lecce, Napoli e Castellana Grotte), concludendo al quarto posto in classifica con 37 punti. Dall’altro lato, i siciliani hanno raccolto quattro successi nelle ultime cinque partite giocate, tra cui quelli prestigiosi contro Sorrento (2 marzo scorso) e JV Gioia del Colle una settimana fa, attestandosi alle spalle della Rinascita a quota 33 punti. Un rendimento che dunque rende Modica un organico alquanto ostico e temibile, nel quale spiccano alcuni pezzi pregiati come William Padura Diaz (opposto da 348 punti a referto), lo schiacciatore modicano doc Stefano Chillemi e il talentuoso palleggiatore brasiliano Pedro Luiz Putini.

PAROLA AL DIRETTORE SPORTIVO – “La squadra arriva a questi Playoff in condizioni ottimali – afferma Nicola Tortorella, direttore sportivo della Rinascita – al netto dell’opaca prestazione di Sorrento, negli ultimi tre mesi è stato un continuo crescendo dal punto di vista tecnico e tattico. Siamo consapevoli, però, che la post-season è molto complicata per vari aspetti e non sempre vince la squadra più forte: ad andare avanti e conquistare la vittoria finale sarà la squadra più preparata ad approcciare questa fase con la giusta intensità, determinazione e mentalità. Ogni partita va giocata come se fosse l’ultima“.

“Dopo un avvio difficile, le prestazioni della squadra sono nettamente migliorate – prosegue Tortorella – adesso l’asticella si alza: siamo al momento della verità, al dentro o fuori“.

SU MODICA: “E’ una squadra ostica, gioca bene, ha giocatori esperti e un bravo regista che sa tirare fuori il meglio anche dai giovani. Tanto rispetto, ma noi dobbiamo fare la nostra partita. Chiediamo, perciò, il sostegno di tutti i tifosi e gli appassionati – conclude il Direttore Sportivo – non ci hanno mai abbandonato neanche nei momenti di difficoltà, ora è il momento di stringersi intorno a questi ragazzi e aiutarli a superare l’ostacolo“.

I DETTAGLI DEL MATCH – Direzione di gara affidata ai sigg. Marco Pazzaglini e Luigi Pasciari. Come per la regular season, anche i Play Off A3 Credem Banca saranno visibili gratuitamente e in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Pallavolo serie A.

LA FORMULA DEI PLAYOFF – La serie dei Quarti di Finale si deciderà al meglio delle tre gare: chi passa il turno, affronterà in Semifinale la vincente del confronto tra Personal Time San Donà di Piave e CUS Cagliari.