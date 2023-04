Amministrative, Grillo (Azione): Giovani, donne e proposte riformiste per il governo dei territori

“Giovani, donne e competenze al centro della proposta politica di Azione per le prossime amministrative in provincia di Potenza”. Così dichiara Ivana Grillo, commissaria di Azione per la provincia di Potenza, che aggiunge: “Il nostro partito scende in campo nei diversi comuni che andranno al voto con un programma riformista e la concretezza delle proposte che ci caratterizza”. “Siamo convinti – continua Grillo – che le competenze e la visione riformista dei nostri candidati, unite all’impegno e l’amore per il proprio territorio, saranno premiati dai cittadini che chiedono alla politica serietà e pragmatismo per affrontare i tanti problemi che vivono ogni giorno le nostre comunità”. “Per Azione – conclude Grillo – questo appuntamento elettorale rappresenta un primo passo verso la costruzione della rete degli amministratori locali e un ulteriore momento di crescita e radicamento sul territorio provinciale”.