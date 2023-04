Vertenza lavoratori ex TIS e RMI: Resoconto dell’incontro con Cgil, Cisl e Uil nella tenda 21 Aprile 2023.

Si è svolto ieri 21 aprile , l’incontro richiesto dal sindacato confederale sulla vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori Tis e Rmi.

Erano presenti i tre segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil e una delegazione dei loro segretari di categoria. I lavoratori in lotta da mesi erano una quindicina, tra loro anche alcuni rappresentanti sindacali di CUB e USB.

L’incontro ha toccato diversi temi, tra questi la proposta avanzata da Cgil-Cisl-Uil, la delibera regionale dell’Arlab, la stabilizzazione e le esigenze immediate dei lavoratori, cioè l’aumento della cifra irrisoria di 550 euro attualmente data ai lavoratori Tis e Rmi e il riconoscimento di alcuni diritti, fra cui il diritto alla maternità ecc…

I rappresentanti del sindacato confederale hanno preso atto che la proposta di inserire i lavoratori nelle cooperative non trova il consenso dei lavoratori. Gli stessi lavoratori presenti hanno chiesto che venisse cestinata.

Dopo aver fatto intervenire prima i segretari di Cgil, Cisl e Uil e recepito la loro volontà a intraprendere un percorso comune, i lavoratori presenti hanno spiegato le ragioni della protesta e proposto due punti su cui si possono intraprendere azioni comuni, tese principalmente a far crescere ulteriormente la mobilitazione dei lavoratori per la costruzione di rapporti di forza favorevoli, come fatto fino ad oggi.

I punti sono la revoca immediata della delibera Arlab, che di fatto apre la strada alla fuoriuscita dalle platee Tis e Rmi e l’eventuale passaggio nelle cooperative, la stabilizzazione per tutti i lavoratori Tis e Rmi e in attesa di questo obbiettivo una battaglia che preveda il riconoscimento immediato dei diritti minimi riconosciuti a tutti i lavoratori e una remunerazione dignitosa.

Sul primo punto (revoca delibera Arlab) Cgil, Cisl e Uil hanno risposto subito di essere d’accordo, sugli altri punti, ripresi in una nota a loro consegnata, si sono riservati di esprimere una posizione in tempi stretti, apportando eventualmente anche piccole modifiche.

I lavoratori hanno confermato che le iniziative continueranno con l’auspicio che anche Cgil, Cisl e Uil possano sostenere i lavoratori Tis e Rmi in lotta da mesi.

Siamo rimasti che ci faranno sapere, con l’evidente consapevolezza che i lavoratori Tis e Rmi in lotta da mesi sono determinati a proseguire nella mobilitazione finché saranno raggiunti gli obbiettivi prefissati. L’auspicio è che la lotta possa svilupparsi nella maniera più unitaria possibile.

Le lavoratrici e lavoratori Tis e Rmi.