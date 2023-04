Vietri di Potenza, una frana minaccia una parte del centro abitato

L’ordinanza del sindaco Christian Giordano segue la frana che, a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, ha provocato un distacco di terra dalla montagna che sovrasta il centro abitato.

Dopo i sopralluoghi, si attendono per oggi i risultati di un primo studio geologico, con i primi elementi rispetto al tipo di smottamento che si è verificato, così da pianificare eventuali interventi da realizzare per la messa in sicurezza dell’area.

Seguirà un lavoro più approfondito di indagine, da parte di un gruppo di lavoro a cui solo dieci giorni fa il Comune ha affidato l’analisi della situazione idrogeologica in quella zona, oggetto – secondo gli abitanti – di alcuni fenomeni simili negli ultimi decenni, anche se di entità minore. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dell’interno con un fondo da 300mila euro.

“Purtroppo ancora una volta, a seguito delle abbondanti precipitazioni, il nostro territorio è interessato da frane e smottamenti. Ho immediatamente richiesto l’intervento della Protezione Civile della Regione Basilicata al fine di accertare eventuali rischi per la popolazione interessata. In attesa di ricevere notizie ufficiali, al fine di evitare rischi e tutelare la pubblica e privata incolumità, ho sottoscritto una prima ordinanza e abbiamo già richiesto agli interessati di voler “evacuare” i locali presenti nelle immediate vicinanze”, ha dichiarato Giordano. L’area interessata dal movimento franoso non è raggiungibile nemmeno con i mezzi per intervenire per la rimozione del terreno.