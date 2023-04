– Basilicata Oltre Lavello: la dottoressa Tania Di Vittorio candidata consigliera della lista “Insieme più forti” a sostegno del candidato sindaco, avvocato Antonio Carretta

Basilicata Oltre Lavello: Tania Di Vittorio candidata consigliera della lista “Insieme più forti” a sostegno del candidato sindaco Antonio Carretta. Di seguito la nota integrale.

«Con senso di responsabilità verso la mia comunità, ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale della mia città nella lista “Insieme più forti” con l’avvocato Antonio Carretta candidato sindaco. Far parte di un progetto che vede al centro lo sviluppo e la crescita del territorio mi onora e mi dà il coraggio di portare avanti, con lealtà e coerenza, le mie idee per Lavello». Con queste parole la dottoressa Tania Di Vittorio, segretaria cittadina di “Basilicata Oltre Lavello”, ha ufficializzato la sua candidatura per le prossime elezioni amministrative, in programma il 14 e 15 maggio, a sostegno del candidato sindaco Antonio Carretta.

Lavellese doc, la dottoressa Di Vittorio è laureata in Economia. Negli anni ha svolto numerose consulenze per aziende del territorio e attualmente è insegnante. Da sempre ha avuto una particolare attenzione verso il mondo del sociale, ricoprendo ruoli di guida in associazioni di volontariato locali.