Blanco: fuori il nuovo album e il singolo “Un briciolo di allegria” con il duetto con Mina

Blanco ha pubblicato (venerdì 14 aprile) “Innamorato”, il suo secondo attesissimo album in studio. Nella tracklist del disco, c’è anche “Un briciolo di allegria”, la preziosa collaborazione con Mina che potete già ascoltare su Radio Italia solomusicaitaliana.

L’artista ha presentato il nuovo album in anteprima allo Spazio Fontanella a Roma, dove ha presentato alcuni dei nuovi brani insieme a Michelangelo. In questa occasione, Blanco ha anche dedicato “Innamorato“, la traccia che dà il titolo al disco, alla fidanzata Martina.

Tornando a “Un briciolo di allegria“, da oggi (venerdì 14) è in rotazione su Radio Italia TV anche il videoclip del brano. Si tratta di un piccolo film noir, girato in bianco e nero su pellicola da Simone Peluso. Il protagonista delle riprese è Blanco, che canta al chiaro di luna nella prestigiosa location della villa Augusta ad Ariccia, nei castelli romani. Mina è una presenza molto più misteriosa: della regina della musica italiana si intravede soltanto l’ombra per pochi secondi, ma che bastano per riconoscerla grazie alla sua riconoscibilissima treccia.