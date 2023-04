“Oltre le barriere” Il riscatto di Andrea Devicenzi, venerdì 14 aprile al Cinema Columbia di Francavilla In Sinni

Attraverso gli incontri in Aziende, scuole e squadre sportive, Andrea Devicenzi atleta paralimpico, coach

ed imprenditore racconta la sua vita partendo dal momento in cui la stessa sembrava finita.

Quel giorno perse ogni cosa, anche la gamba sinistra…

Un incontro coinvolgente in cui Andrea attraverso foto, video e la sua voce accompagnerà chi lo ascolta,

a viaggiare nella sua storia…

Dal 2014 Andrea inizia questo progetto girando per gli Istituti scolastici d’Italia e subito diventa passione,

missione…diventa messaggio…

Se n’è andata una gamba ma non la voglia di vivere ogni giorno della mia Vita al massimo delle mie

possibilità”.

ANDREA DEVICENZI per la prima volta in Basilicata

PROGRAMMA:

14 Aprile 2023 ore 8.30 presso l’Istituto Fermi di Policoro ( MT)

14 Aprile 2023 0re 21 presso il CINEMA COLUMBIA di Francavilla in Sinni (PZ) ingresso libero

15 Aprile 2023 ore 8.30 presso l’Istituto Comprensivo Don Bosco Francavilla In Sinni e I Istituto

Comprensivo S. Lucia Chiaromonte.

Seguira’ uscita in bici con Andrea al fine di mostrare la bellezza del nostro territorio.

Evento organizzato da PATERNOSTRO AUTOMOBILI & BIKE