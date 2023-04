Promozione Lucana, i verdetti ufficiali della stagione 2022-23

SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE IN ECCELLENZA: San Cataldo-Santarcangiolese

FINALE PLAY-OFF: San Cataldo/Santarcangiolese-Real Tolve/Atletico Montalbano

SEMIFINALE PLAY-OFF: Real Tolve-Atletico Montalbano

SEMIFINALE PLAY-OUT: Peppino Campagna Bernalda-Lagopesole

FINALE PLAY-OUT: Peppino Campagna Bernalda/Lagopesole-Beato Bonaventura

EVENTUALE TERZO TURNO PLAY-OUT PER DECRETARE UNA QUARTA RETROCESSIONE: Atella-Peppino Campagna/Lagopesole (N.B. come da comunicato numero 54 del 30 novembre 2022: Nel caso in cui retrocedano due squadre lucane dal Campionato Nazionale di Serie D, retrocederanno 4 squadre dal Campionato di Promozione a quello di Prima Categoria. Verificandosi tale eventualità retrocederanno alla categoria inferiore entrambe le squadre partecipanti alla finale Play Out e la perdente la gara di finale tra le vincenti il primo turno, disputata in casa della Società meglio classificata al termine del campionato).

RETROCESSO IN PRIMA CATEGORIA: Tito