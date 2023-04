Gusto Italia riparte da Matera

Riparte da Matera la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato con un nuovo calendario, che toccherà molte città e località turistiche del centro Sud Italia fino a settembre prossimo.

Da mercoledì 5 a lunedì 10 aprile, dalle ore 10 alle 23, Gusto Italia posizionerà i suoi produttori ed artigiani, ma anche gli spazi degustativi e le attrazioni, tra Via Luigi La Vista e Piazza Vittorio Veneto. Una ulteriore opzione per i turisti che raggiungeranno la città patrimonio UNESCO in occasione del lungo ponte delle festività pasquali.

L’evento Gusto Italia in Tour – Pasqua 2023 di Matera fa parte del Programma di Eventi Primaverili del Comune di Matera, perché l’Associazione Italia Eventi è risultata aggiudicataria nel bando Mercatini ed Eventi.

Patrocinata dal comune di Matera, grazie al sindaco Domenico Bennardi e all’assessore alla cultura e ai Sassi Tiziana D’Oppido, è realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi Materani, presieduta da Giovan Battista Guastamacchia, la Pro Loco Matera e Radio Radiosa. Grazie alla presenza dell’emittente radiofonica locale sarà possibile assistere alle numerose dirette programmate durante la sei giorni.

All’Info Point Turistico sarà distribuito gratuitamente materiale turistico ed informativo ai visitatori, grazie all’impegno della Pro Loco e dell’IGC Loperfido Olivetti di Matera.

Gusto Italia a Matera: eventi e attività collaterali

Protagonisti delle attività laboratoriali saranno i prodotti tipici lucani, i quali saranno oggetto di una serie di show cooking e approfondimenti dedicati a cura dell’Istituto Alberghiero “A. Turi” di Matera, dell’Associazione Cuochi Materani, dell’Amira e dell’AIS Basilicata.

Sarà una tappa in cui centrale risulterà Matera, il suo territorio e la sua cultura, gastronomica e non. La presenza di tante pregevoli associazioni, istituti scolastici, gruppi musicali e artistici locali consentirà un racconto a 360 gradi della sua identità. In particolare, l’Associazione Cuochi porterà con sé un bagaglio importante di eventi e riconoscimenti di settore che, da anni, premiano il suo meticoloso lavoro rivolto alle tradizioni del territorio.

Mercoledì 5 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, appuntamento con “La cucina materana”, mentre alle ore 19 seguirà il “Piatto Campioni d’Italia del Concorso Nazionale” a cura dello chef Emanuele Ricchiuti.

Giovedì 6 aprile, alle ore 17, lo chef Enzo Contini proporrà il filetto di maialino, mentre venerdì 7 aprile sarà lo chef Emanuele Mele a dar vita al “Tipico Lucano”.

Sabato 8 aprile, alle ore 18, lo chef Vincenzo Laguardia presenterà “Amouse bouche, crackers black pillow di seppia, peperoni e pomodorini”.

Domenica 9 aprile, alle ore 18, lo chef Antonio Farella preparerà il timballo di ziti, farcito con ricotta e funghi porcini.

Tutti gli show cooking proporranno l’abbinamento vino a cura del maitre e sommelier Giuseppe Magno.

Sabato 8 aprile, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, a cura dell’Accademia Scacchistica Materana Nicola Lapacciana, prenderà vita la scacchiera gigante con scacchi viventi.

Mentre, il Teatro Nazionale di Burattini del maestro burattinaio Mauro Apicella sarà presente con diversi spettacoli, dal venerdì al lunedì, con spettacoli dal vivo.

Ad allietare la serata di Pasqua ci saranno gli artisti di strada Miky&RoArtevents, mentre per chiudere in musica il Lunedì dell’Angelo si esibirà il gruppo di musica popolare di Matera Le Ninnelle.

Prodotti e creazioni artigianali a Gusto Italia

Tanti i prodotti tipici che sarà possibile acquistare direttamente dai produttori a Matera. Attori principali quelli lucani, con pasta artigianale, formaggi, salumi e peperoni cruschi. In particolare, non mancheranno il canestrato di Moliterno e un vino medievale.

Dalla Puglia taralli friabili con una nuova ricetta senza lievito in vari gusti e tanti sott’oli di un’azienda foggiana. Dalla Campania salumi, formaggi e tartufi irpini, caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane impresa campana specializzata in creazioni dolciarie. Presenti tanti dolci della tradizione, ma anche liquore alla canapa, coloratissimi donuts, miele artigianale e prodotti a base di miele. Spazio anche alla nocciola di Giffoni e ai suoi prodotti, compreso il croccante preparato al momento. Anche da Benevento cioccolato artigianale con ripieni allo Strega e freschi yogurt da passeggio.

Dalla Calabria liquirizia, ma anche succo di cedro, nduja e salumi pregiati ottenuti da suini neri calabresi. Dalla Sicilia il croccante al pistacchio e alla mandorla preparato al momento, ma anche marmellate e confetture agli agrumi, ai ribes, al pistacchio. Immancabile il cioccolato di Modica, cioccolatini di vari gusti, cannoli e pasta di mandorla, waffel e cioccolata al bicchiere.

Gli artigiani proporranno anche foulard pregiati Made in Firenze, bigiotteria, cappelli, bracciali e ceramica artigianale, non mancherà la ricamatrice che realizzerà sul momento creazioni e personalizzazioni.

La storia di Gusto Italia in tour

La prima tappa di Gusto Italia in tour si è tenuta a Minori, in Costa d’Amalfi, nel luglio del 2020. Con lei Italia Eventi ha collezionato una decina di tappe durante il secondo difficile anno di pandemia, per poi metterne in piedi 13 nel 2021, 18 nel 2022 e prevedendone 20 nel 2023.

“Numeri importanti che definiscono un progetto itinerante complesso, con l’obiettivo di dare spazio alla nostra enogastronomia e al nostro artigianato, andando incontro al pubblico nelle più belle piazze e strade del centro Sud, ma anche nelle località turistiche nel periodo estivo. Siamo orgogliosi della strada che abbiamo percorso in un periodo difficile per gli eventi pubblici, ora guardiamo al nuovo calendario con grande entusiasmo e forti di un’esperienza importante“, sottolinea il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Le prossime tappe di Gusto Italia in tour 2023

Dal 28 aprile al primo maggio – Auletta (SA)

Dal 12 al 14 maggio – Benevento

Dal 18 al 21 maggio – Pompei (NA)

Dal 22 al 25 giugno – Vico Equense (NA)

Dal 29 giugno al 2 luglio – Ladispoli (RM)

Dal 13 al 16 luglio – Castellabate (SA)

Dal 19 al 23 luglio – Metaponto (MT)

Dal 26 al 30 luglio – Marina di Camerota (SA)

Dal 2 al 6 agosto – Villammare (SA)

Dall’11 al 15 agosto – Sapri (SA)

Dal 18 al 20 agosto – Minori (SA)

Dal 23 al 27 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 30 agosto al 3 settembre – Gusto Italia & Patrimoni UNESCO del Sud a Matera

Gusto Italia in tour è attivo tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 23, ad ingresso gratuito. Partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it.

Infoline 375.5643840