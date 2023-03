Forte Scossa di terremoto in Molise

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.6 stando agli ultimi sati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata registrata in provincia di Campobasso alle 23.52 di Martedì 28 Marzo. Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo, Campania e Puglia.

L’epicentro è stato localizzato nella provincia di Campobasso nella zona dei comuni di Montagano e Limosano. La profondità ipocentrale 23km. Non si hanno notizie di feriti o danni agli edifici.

I Vigili fuoco, per fortuna al momento non hanno ricevuto nessuna richiesta di soccorso. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.