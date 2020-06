Francavilla in Sinni | Donna resta incastrata in una motozappa

Rimane incastrata nella motozappa mentre, insieme al marito, stava effettuando dei lavori nel proprio podere.

E’ accaduto in agro di Francavilla in Sinni, nel pomeriggio di ieri 17 giugno, in contrada Pantoni.

Per liberare la donna è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lauria che hanno dovuto prima smontare parte del mezzo, consentendo ai sanitari del 118 d’intervenire per evitare gravi conseguenze agli arti inferiori. Sul posto si è recato immediatamente anche il sindaco di Francavilla in Sinni Romano Cupparo e i Carabinieri della locale stazioneper i primi soccorsi e per accertarsi sulle condizioni della donna che è stata trasferita in eliambulanza nell’ospedale di Potenza.

