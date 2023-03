Pescopagano: Medico trovato morto, si indaga per omicidio

L’autopsia sul corpo di Lorenzo Puccillo, di 70 anni, il medico sociale del Picerno (Lega Pro, girone C), trovato senza vita da un agricoltore mercoledì mattina a Pescopagano (Potenza) in un terreno di sua proprietà, potrebbe indirizzare gli inquirenti ad indagare sull’ipotesi di omicidio.

La procura di Potenza ha aperto un’inchiesta per omicidio. Proprio la Procura aveva disposto l’esame aggiuntivo per avere elementi in più su quella che in un primo momento era sembrata una fatalità: l’attacco di un animale fuori controllo. Ma dagli accertamenti fatti sembrerebbe che le ferite provocate dall’animale siano successive alla morte. Inoltre, sugli abiti di Pucillo sarebbero stati trovati dei pallini da caccia.

Intanto, il Picerno calcio ha annunciato che domani pomeriggio scenderà in campo con il lutto al braccio.