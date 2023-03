ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA: LATRONICO ILLUSTRA IL “SIAPE”

L’Assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi a Matera a un seminario, organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Matera, incentrato sulla redazione e sulla trasmissione nel portale della Regione ‘Siape Basilicata’ della Certificazione energetica.

“La Regione Basilicata, in collaborazione con ENEA – ha spiegato Latronico – ha attivato il nuovo sistema informativo per la trasmissione e la gestione degli attestati di prestazione energetica (APE). L’attivazione della piattaforma – ha osservato l’assessore – rappresenta una vera transizione ecologica, nonché un significativo contributo alla semplificazione delle procedure amministrative. In questo particolare periodo di slancio degli interventi di efficientamento energetico degli edifici residenziali, sotto la spinta degli incentivi statali, l’attualizzazione dei sistemi di controllo risulta più che mai necessaria ed opportuna.

Il Siape Basilicata – ha detto Latronico- oltre che una rilevante semplificazione del processo di ricezione e gestione degli attestati, consente di eseguire monitoraggi e valutazioni energetiche sul patrimonio edilizio, riguardo a Indice di Prestazione Energetica Globale non rinnovabile medio, Indice di Prestazione Energetica Globale rinnovabile medio, Emissioni di CO2 medie. Si tratta – ha aggiunto- di un efficace strumento per la pianificazione ed individuazione dei settori con maggiore necessità di interventi di riqualificazione energetica, supportando la programmazione di politiche energetiche mirate. Il portale della Basilicata – ha concluso Latronico – andrà ad alimentare il Siape nazionale, che costituisce il catasto energetico nazionale”.