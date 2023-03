BARDI INCONTRA DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO, ING. CIANI

I rapporti di collaborazione fra la Regione Basilicata ed il Corpo dei Vigili del Fuoco sono stati al centro di un incontro che il presidente Vito Bardi ha avuto oggi a Potenza con il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, ing. Vincenzo Ciani.

Sono stati diversi gli argomenti affrontati, a partire dal rinnovo dell’accordo di programma firmato lo scorso anno fino alle attività da mettere in campo in vista della stagione estiva per contrastare gli incendi boschivi.

Nel corso dell’incontro, dai toni cordiali, l’ing. Ciani ha evidenziato “il clima di collaborazione con la Regione Basilicata” e la possibilità di “integrare i presidi dei Vigili del fuoco nelle aree rurali a tutela del patrimonio ambientale della regione”.

Il presidente Bardi ha sottolineato l’impegno del Corpo dei Vigili del fuoco a servizio delle comunità e sempre vicino alla gente. “Nostro obiettivo – ha dichiarato – è quello di potenziare la rete della Protezione civile integrandola con le attività dei Vigili del fuoco fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini e la salvaguardia dei territori”.