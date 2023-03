Microsoft porta l’app di Outlook gratis sui Mac

Oltre ai progetti legati all’intelligenza artificiale, Microsoft lavora anche per portare su più piattaforme i suoi programmi.

In tale ottica, il colosso americano ha annunciato la disponibilità di Outlook in versione gratuita per computer Mac.

Si tratta del software, nativo per Windows, con cui gestire email e anche appuntamenti sul calendario. Ad oggi, era possibile utilizzare il sostituto di Apple Mail solo tramite un abbonamento a Microsoft 365 o una licenza per un programma della suite Office, come Word. Outlook può essere scaricato liberamente dall’App Store di Apple.

Microsoft ha sviluppato Outlook per Mac ottimizzandolo anche per gli ultimi computer della Mela, quelli dotati di un processore casalingo Apple Silicon.

L’app permette di aggiungere un indirizzo di posta Outlook così come Gmail, iCloud, Yahoo e account aziendali. Per chi ha un iPhone, vi è anche la possibilità di sfruttare la funzionalità ‘handoff’, con cui iniziare a leggere o anche scrivere un messaggio sul telefono e continuare sul Mac o viceversa.

Tra le varie funzioni c’è anche “La mia giornata” che offre l’agenda e un calendario integrato che permette di tenere traccia di appuntamenti, riunioni o altri eventi.

In un post ufficiale Jeremy Perdue, Product Manager di Outlook, ha sottolineato: “Con Outlook abbiamo sviluppato un’app moderna e nativa progettata e ottimizzata per macOs. E questi miglioramenti vanno ben oltre il livello superficiale.

Outlook per Mac fa di più per integrarsi nella piattaforma Apple in modo da ottenere il massimo, anche con i widget e i promemoria nel centro notifiche”.

Il prossimo 16 marzo, Microsoft terrà un evento dal titolo “The future of work with AI”, durante il quale potrebbe svelare novità legate alle app di Office con un utilizzo maggiore dell’intelligenza artificiale di ChatGpt, che già oggi alimenta una versione di test del motore di ricerca web Bing.

ANSA