Fipav Basilicata – Giornata Volley S3 a Potenza

Dopo le ottime partecipazioni della scorsa stagione sportiva, anche quest’anno sono tornate le Giornate Volley S3. Mattinata all’insegna del divertimento quella organizzata dalla società potentina della Livin Volley e patrocinata dal Comitato Regionale Fipav Basilicata per la prima giornata di Volley S3 riservata alle società tesserate e atleti nati dal 2011 al 2017 suddivisi nella categorie Volley S3 primo livello i più piccoli e secondo livello quelli un po’ più grandi. La palestra Caizzo domenica 5 marzo ha visto scendere in campo dieci società, sette della provincia di Potenza e tre per quella di Matera, per un totale di 255 ragazze e ragazzi che hanno riempito di colore e di gioia i due piani dell’impianto di via Cirillo a Potenza. Il seconda appuntamento è in programma per il mese di aprile e si prevede una partecipazione ancora più massiccia da parte delle società lucane.