Piante gourmet, dal balcone di casa al menu stellato

Sanno di uva fresca, ma anche di noce, peperone o mela verde e intrigano gli chef.

Sono le piante da balcone che abbelliscono gli spazi esterni come la begonia, ma allo stesso tempo si possono portare a tavola. Tanto che sei specie si trovano già nei menu di ristoranti stellati.

Ad averle individuate è La Clarice Orto Sinergico, start up italiana perugina che si occupa di coltivazione e studio di erbe rare per l’alta ristorazione. Si tratta di piante che appartengono al genere delle “succulente”, o ‘grasse” con sapori molto più delicati rispetto alle erbe aromatiche ampiamente usate in cucina.

Ad essere commestibili sono l’acetosa sicula dal gusto acetato, acquoso e minerale; il sedum spectabile con foglie succulenti e croccanti che sanno di uva fresca; il tappeto rosa (erba cristallina di Cooper) succosa, fresca e molto minerale; la begonia dal sapore acetato e di limone; l’haworthia molto croccante che sa di peperone verde o di mela; il semprevivo dal gusto di noce.

“La nostra curiosità ci ha portato a assaggiare le piante da balcone per capire quali sono quelle commestibili, – spiega Davide Narcisi, fondatore con il fratello Diego della start up – ne stiamo già coltivando 20 che abbiamo proposto ai ristoranti di fine dining con cui lavoriamo ottenendo un riscontro positivo poiché stuzzicano la creatività degli chef attratti da prodotti sconosciuti ma intriganti per le note che possono apportare ad un piatto”.

Piante che si caratterizzano per l’elevata percentuale di acqua, con sapori che spaziano dalle note acetate a quelle di pesce, mollusco, legume fresco o sentori erbacei. A renderle uniche, però, è la consistenza e la mineralità che aggiungono al piatto, si utilizzano a crudo e le loro foglioline sono perfette per creare un’insalata, insaporire una tartare di carne o pesce o ancora per croccantezza ad una zuppa di pesce.

Oggi erbe totalmente sconosciute, come la salicornia, il finocchietto marino, l’erba ostrica si trovano nei supermercati e utilizzate nella cucina casalinga, sottolinea Narcisi, e in futuro potremo trovare facilmente anche la begonia e oltre piante che mai avremo immaginato di poter mangiare.

ANSA