Banda Leon : il 17 marzo 2023 è prevista l’uscita del primo singolo e relativo videoclip della banda Leon dal titolo “l’abbandono“

Il 17 marzo 2023 è prevista l’uscita del primo singolo e relativo videoclip della banda Leon dal titolo “l’abbandono“,

L’ n’ R Productions/Universal.

Il brano, supportato dalle immagini del videoclip, tratta dell’abbandono degli animali domestici.

Il suddetto brano musicale non ha testo perché le immagini sono già abbastanza eloquenti e chi abbandona un animale al suo destino non merita alcuna parola.

“La banda Leon è composta da vari artisti provenienti da varie discipline e da vari stili, perché consideriamo questo progetto una fucina di idee che prendono forma in pittura, scultura, musica, fotografia, eccetera”

Questa è la dichiarazione d’intenti dei tre soci fondatori che sono Philip Leon, Linda e Edelhoff e Fabio Colasante.

Ma il guru della banda Leon è certamente il già noto Philippe Leon che ha nel suo curriculum, in qualità di autore e compositore, nomi eccellenti che hanno fatto la storia della musica italiana come Celentano, Mina, Bertè e tantissimi altri e che in questo progetto lo conosceremo anche come pittore con elaborati pittorici dal gusto pop e neo pop.

Linda Edelhoff, formatasi come scultrice presso l’Accademia di belle arti, ha anche notevoli capacità canore, di composizione e scrittura.

Fabio Colasante formatosi presso l’Accademia di belle arti, anche egli come scultore, esplora in pittura mondi a tratti onirici e di gusto piacevolmente neo surrealista, è anche il bassista, compositore elettronico e arrangiatore, del progetto banda Leon.

Ma la banda Leon non è soltanto una una semplice band ma bensì un progetto aperto, Dove è contemplata qualsiasi collaborazione di artisti, musicisti, registi, eccetera.

Attualmente la banda Leon sta preparando il live in previsione di un tour nazionale ed eventualmente internazionale.