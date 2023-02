Primarie Pd, Elly Schlein è la nuova Segretaria, in Basilicata vince Bonaccini

La maggioranza dei lucani che hanno partecipato al voto nei 159 seggi allestiti in regione ha scelto Stefano Bonaccini. Un dato in controtendenza rispetto al resto dell’Italia.

Su 14.607 voti, 9.037 sono andati al presidente dell’Emilia Romagna (61%), 5.570 alla sua avversaria (37%).

A Potenza città 794 preferenze alla Schlein e 582 a Bonaccini. Situazione ribaltata a Matera, dove a vincere è stato il governatore con 724 voti contro 498.

Il voto a Senise: Votanti 179 , Bonaccini 117 Schlein 61 scheda Bianca 1

Il voto a Lauria: “Una gran bella giornata di democrazia che ha visto la partecipazione spontanea di 154 persone, tra iscritte/i e simpatizzanti, che hanno deciso di investire sul rilancio del Partito Democratico partendo dal basso. Vince Stefano Bonaccini con 96 voti rispetto a Elly Schlein, che comunque si attesta a 58 voti, ma mi preme sottolineare che a vincere è l’intera comunità del PD che, nel momento più difficile, ha deciso di mettersi in discussione sottoponendosi al giudizio del suo popolo. Voglio ringraziare tutti, iscritte/i e simpatizzanti, perché con questa nutrita partecipazione hanno voluto dare fiducia al circolo locale che sta lavorando per rilanciarsi tra e per la gente”. È quanto dichiara il Segretario del Pd Lauria Angelo Lamboglia.