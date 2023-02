Carnevale Montese 2023 -Montescaglioso- Primo classificato il gruppo Monte in Progress & Associazione Le mani di carta  con il carro “L’amore oltre l’apparenza”.

Giorgio Prezioso, dj di Radio Deejay ed m2o e il funerale del Carnevalone hanno concluso a Montescaglioso la 64^ edizione del Carnevale Montese . Il Martedì grasso si è aperto in mattinata con la tradizionale sfilata dei gruppi spontanei a Cura della Pro Loco. Nel pomeriggio con partenza da viale Kennedy l’ultima sfilata dei 5 carri allegorici che si è conclusa come da trazione in piazza Roma. A seguire le premiazioni di Gruppi Mascherati e Carri Allegorici con la conduzione affidata a Claudia Cesaroni di Radio Norba e gran finale con il dj set di Giorgio Prezioso e a seguire quello di Rocco D’Elicio in arte Dream J. Il funerale del Carnevalone in Corso Repubblica ha sancito la fine della 64^ edizione di un evento che anche quest’anno ha permesso a tutti i montesi e i visitatori di festeggiare con grandi eventi i giorni di Carnevale 2023.

Questa la classifica PREMI SPECIALI

Premio Cartapesta Montese: gruppo Matti da saldare con il carro “Somebody to love”

Premio Carro con più dinamicità: gruppo Ragazzi fuori con il carro “No time to die”

CLASSIFICA FINALE

5° classificato il gruppo “L’Amico del Cavallo” con il carro “Il gladiatore”

4° classificato il gruppo “Matti da saldare” con il carro “Somebody to love”

3° classificato il gruppo “La capa gira” con il carro “L’Italia in un mare di guai”

2°classificato il gruppo Ragazzi fuori con il carro “No time to die”

1°classificato il gruppo Monte in Progress & Associazione Le mani di carta con il carro “L’amore oltre l’apparenza”.

Di seguito le curiosità sui carri che hanno sfilato a Montescaglioso con i promotori del carro allegorico, il relativo nome e i dj che hanno animato la sfilata.

L’associazione Ragazzi Fuori ha presentato “No time to die” . Sul carro i dj Rocco D’elicio e Beppe Flame e Konfucio voice;

L’associazione Matti da saldare ha presentato “Somebody to live”. Sul carro i dj Andrea Larizza e Alessandro Disabato e Lorenzo Zicaro voice;

Gruppo Monte in Progress & Associazione Le mani di carta hanno presentato “L’amore oltre l’apparenza” con il dj Michele Musillo e Mister Bix voice;

Associazione Amici del cavallo ha presentato “Il gladiatore” con Mario Gigante Dj e Mario Voice;

L’associazione La capa Gira ha presentato “L’Italia in un mare di guai”. Sul carro il dj Giuseppe Ruggieri e Stefano Tarasco voice.

Tra i presenti e vincitori –Gruppo Monte in Progress & Associazione Le mani di carta hanno presentato “L’amore oltre l’apparenza” il senisese Mister Bix voice, che ci racconta della sua esperienza al “Carnevale Montese.

Come è nata questa tua partecipazione ad uno dei carnevali più conosciuti della Basilicata e del sud Italia ?

“Sono stato contattato ad inizio dicembre tramite Michele Musillo ovvero il dj del carro sul quale abbiamo lavorato. I ragazzi già mi conoscevano di “fama”e volevano che io in questa edizione del Carnevale Montese diventassi la voce ufficiale del loro carro”

Il Carro classificato primo “L’amore oltre l’apparenza” con cui hai partecipato, ci spieghi il significato?

“Il motivo principali del carro era quelli della storica fiaba ” La Bella e la Bestia”, già da lì si può notare un po’ il significato. Nella società moderna ed inclusiva tutti devono essere accolti senza discriminazione dovuta a differenze sociali, razza, sesso, religione ecc.. Nessuno può essere etichettato in base all’apparenza, che spesso non rispecchia l’essenza di una persona. L’amore vince su tutto! come Bella si innamora di una Bestia andando oltre le sue sembianze”

Ci racconti brevemente come si svolgono le serate del Carnevale Montese?

“Parto già nel dire che è una manifestazione organizzata alla perfezione in tutti i dettagli e in tutte le sue sfaccettature, ancor di più quest’ anno, ormai giunta alla 64° edizione, hanno adottato anche un format contro l’alcol quindi le persone si sono divertite senza ubriacarsi ed è stata questa la cosa che più mi ha colpito. Le serate sono state 4, la prima ha visto come ospite UCCIO DE SANTIS, nella seconda serata ci siamo esibiti sempre dal nostro carroio io e Michele Musillo, la terza serata ha visto come ospizi lo ZOO di 105 e in fine la quarta serata ha visto come ospite GIORGIO PREZIOSO.Tutto questo logicamente dopo le varie sfilate svolte lungo tutte le strade di Montescaglioso”

Parlaci del Gruppo Monte in Progress & Associazione Le mani di carta che ti hanno ospitato

” I monte in progress e Le mani di carta sono due fantastiche compagini che già dal primo giorno che mi hanno contattato e ospitato mi hanno fatto subito sentire uno di loro e parte integrante del loro progetto,sono semplicemente spettacolari ho lasciato a loro un pezzo del mio cuore”

Il pubblico che ha partecipao?

” Il pubblico era tantissimo persone arrivate da tutta la Basilicata e anche dalla vicina Puglia. Famiglie intere mascherate con tanta voglia di divertirsi dopo due lunghissimi anni di chiusura causa pandemio

Parlaci delle tue emozioni durante la sfilata ?

“Emozioni tantissime e fortissime .Parto in primis dai sostenitori ovvero la mia fidanzata Cristina che davvero mi da forza e mi sostiene mi accompagna ovunque io vada. Poi l’emozione che trasmette la gente che ti segue in tutto quello che tu dici e in fine l’emozione più grande è stata quella della sfilata del 19 Febbraio quando mentre ero sul carro ho visto per la prima volta mia madre assistere ad un mio evento , mentre mi faceva un video mi salutava urlando”

Per ultimo, pensi si possa ripetere questa esperienza?

“Di sicuro potrà riaccadere, anche se io dico la mia, sarei ancora più contento che manifestazioni come questa si svolgessero nel mio paese, una comunità di 7000 abitanti dove quest’anno non si è svolto nemmeno una piccola festa per i bambini che di sicuro di voglia di divertirsi ne avevano tanta . Questa riflessione l’ho fatta mentre ero lì, sul carro, e vedevo sotto di me persone di Senise e paesi limitrofi”