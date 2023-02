Turchia, tre morti dopo nuove scosse, almeno 213 feriti Le ricerche sono in corso in tre edifici crollati

Tre persone hanno perso la vita a causa delle scosse di terremoto di magnitudo 6.4 e 5.8 che hanno colpito la provincia di Hatay nel sud est della Turchia.

Lo ha affermato il ministro dell’Interno Suleyman Soylu, come riporta Anadolu, sottolineando che 213 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale mentre continuano le operazioni di ricerca in tre edifici crollati.

