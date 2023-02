Sanità, Pessolano (Azione): Grazie a tutto il personale sanitario lucano

“Nella Giornata nazionale del personale sanitario e socio sanitario, socio assistenziale e del volontariato il nostro ringraziamento va a tutti coloro i quali ogni giorno lavorano nel sistema sanitario regionale e per garantire alti standard di cura e assistenza per i cittadini”. Così dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione, che aggiunge: “Sul tema sanità in Basilicata c’è ancora molto da fare, dalla stabilizzazione del personale alle necessarie innovazioni che servono per adeguare il sistema alle peculiarità di un territorio complesso e vasto come il nostro, pertanto ci auguriamo che il governo Bardi possa quanto prima presentare un Piano Sanitario regionale efficiente, concreto e strategico, che possa rispondere alle esigenze dei cittadini e ai bisogni di cura e assistenza dei più fragili”.

“Per Azione- continua Pessolano – al centro delle nuove politiche sanitarie vanno messi temi prioritari quali: la medicina del territorio, il sistema di cura delle acuzie, l’aumento ed il miglioramento dell’accreditamento sanitario, l’innovazione tecnologica, la realizzazione di una sinergia più solida con il terzo settore per una compiuta sussidiarietà orizzontale e la necessità non più rinviabile di smaltire le liste d’attesa al fine di garantire tempi brevi per la cura e la prevenzione”.

“Il prossimo 9 marzo – conclude Pessolano- in occasione della giornata nazionale di mobilitazione per la sanità organizzata da Azione, a Roma, ribadiremo le nostre proposte programmatiche per la sanità lucana e per rendere il sistema più moderno e più efficiente”.