Dopo Corato, PM Volley di scena a Turi

Dopo il successo esterno a Corato la PM Volley Potenza sarà di scena ancora una volta lontano dal capoluogo lucano per la sfida in casa della Farmacia Mastrolonardo Turi. Impegno sulla carta difficile per il sestetto rossoblù che affronterà il match senza l’infortunata Ilenia Perillo e Simona Laguardia. In settimana la squadra si è preparata per affrontare al meglio il sestetto turese con Angelica Muscillo sempre più in forma ed inserita nei meccanismi tattici e con capitan Di Camillo che è tornata in forma e pronta a dare man forte come settimana scorsa a Corato. C’è però la voglia di fare bene e mettere in difficoltà una formazione comunque ben allestita e guidata in panchina da coach Cosimo Meuli: “Turi è un’ottima formazione guidata dall’amico Cosimo che è un ottimo allenatore – sottolinea coach Marco Orlando – noi dobbiamo andare a Turi per fare la nostra gara e cercare di fare bene come all’andata quando avevamo costretto le nostre avversarie al tie-break”. La classifica vede Turi al sesto posto del girone A con 27 punti all’attivo mentre la PM Volley è a caccia dell’ottava piazza che vuol dire salvezza diretta: “La differenza in classifica c’è – prosegue Orlando – e nonostante le difficoltà e le assenze del nostro roster partiamo con la solita voglia di fare bene e fare punti e proseguire sulla scia positiva di Corato”. La gara prenderà il via alle 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Turi (BA) sotto la direzione di gara dei signori Francia e Romita.