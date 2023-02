Uisp Basilicata presenta l’iniziativa “Calcio Carnevale – Trofeo Fair Play”

Il settore Calcio Uisp di Basilicata, in collaborazione con il Comitato territoriale di Matera, presenta l’iniziativa “Calcio Carnevale – Trofeo Fair Play”, in programma domenica 19 febbraio.

L’evento coinvolgerà circa 100 bambini e bambine di Matera in una giornata all’insegna dei valori dello sport per tutti che caratterizzano da sempre le attività Uisp: divertimento, inclusione e fair play in una festa dedicata al carnevale e al gioco del calcio.

L’iniziativa si svolgerà presso la tensostruttura di via dei Sanniti a Matera e prevede il ritrovo della categoria “Primi calci” a partire dalle ore 9,00. La mattinata sarà divisa in due momenti: dalle ore 9,15 alle 10,45 giocheranno i classe 2015, mentre dalle 11,00 alle 12,30 i bimbi e le bimbe nati nel 2014.

Il torneo sarà anche l’occasione per ribadire con fermezza il contrasto ad ogni forma di discriminazione, anche alla luce dei recenti episodi che continuano a verificarsi nel nostro Paese all’interno del mondo dello sport. In tal senso, l’iniziativa prevede la sperimentazione, accanto alle regole universali del gioco del calcio, dell’applicazione di un punteggio complementare – regolamento “Fair Play” – che premia gesti di correttezza e lealtà sportiva. Al termine del torneo saranno premiati tutti i giocatori.

Uisp Basilicata propone questa giornata di sport e di festa insieme alle associazioni sportive materane Franco Selvaggi, Sportivamente e ALMA Calcio. Inoltre prenderanno parte alla giornata anche gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Sportivo di Matera con cui Uisp ha avviato progetti di orientamento e formazione, per lo sviluppo di una cultura sportiva che favorisca la cooperazione e l’interculturalità, in contrasto ad ogni forma di discriminazione.