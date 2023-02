Smartphone pieghevoli, Oppo sfida Samsung

Nel settore degli smartphone pieghevoli Oppo vuole rappresentare più di un’alternativa a Samsung, il primo marchio a scommettere sui cosiddetti “foldable”.

Il gruppo cinese ha svelato Find N2 Flip, seconda generazione del telefono a conchiglia che riprende solo in apparenza le forme del Galaxy Z Flip 4 di Samsung.

Al di là del meccanismo di apertura, il nuovo dispositivo di Oppo presenta un display esterno più grande che permette di scattare foto e di accedere alle notifiche in maniera più semplice. Grazie ai bordi in alluminio lucido, la cover realizzata in vetro resistente anti-impronta e il motivo a onde micro-incise sulla cerniera, Find N2 Flip presenta un design minimal, disponibile in due colorazioni: Astral Black e Moonlit Purple.

Se lo schermo esterno è da 3,26 pollici quello interno, aperto, misura 6,8 pollici e con un formato cinematografico di 21:9. La fotocamera esterna è doppia con sensore principale da 50 megapixel e sviluppata in collaborazione con il marchio Hasselblad, iconico produttore svedese. La fotocamera interna è invece da 32 megapixel ed è ottimizzata per videochiamate su app popolari come WhatsApp e Zoom.

Il meccanismo di chiusura di un telefonino pieghevole rappresenta la parte meccanica più delicata nella costruzione.

Oppo afferma di aver realizzato una cerniera che può resistere a oltre 400.000 piegature, ossia ad una media di 100, ogni giorno, per 10 anni. L’azienda ha inoltre lavorato a stretto contatto con MediaTek per creare una versione ottimizzata del suo chipset Dimensity 9000+, che promette rispetto alla versione precedente un’ora in più di videochiamate, due ore in più di utilizzo dei social media e cinque ore di streaming musicale.

La batteria del Find N2 Flip è da 4.300 mAh e si ricarica al 50% in 23 minuti e fino al 100% in meno di un’ora. Lo smartphone sarà disponibile nel nostro Paese nei prossimi giorni al prezzo consigliato di 1.199,99 Euro. In occasione del lancio, Oppo offre la possibilità di usufruire di varie promozioni acquistando sia sul proprio store online che in negozi fisici e altre piattaforme di e-commerce.

ANSA