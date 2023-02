Turismo lucano, Cicala alla Bit di Milano

“Con grande orgoglio ho partecipato, in qualità di Presidente della Commissione regionale dei lucani nel mondo, agli eventi promossi, nell’ambito della quarantatreesima edizione del maggiore evento italiano dedicato al turismo, la Borsa Internazionale del Turismo – BIT, in corso a Fiera Milano City, che vede tra i protagonisti la Provincia di Matera con i Parchi letterari, Maratea e Craco”.

Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala che aggiunge: “Proprio sul piano internazionale la Basilicata e Maratea possono acquisire un rilievo nuovo grazie al lavoro della Commissione Regionale Lucani nel Mondo. Dall’11 al 13 maggio ospiteremo proprio a Maratea la riunione dei rappresentanti delle oltre 140 associazioni di nostri conterranei sparsi nei cinque continenti.

Si tratta di un’occasione di promozione fondamentale per Maratea, che può non solo stimolare un turismo di ritorno da parte dei viaggiatori di origine lucana, ma anche essere cassa di risonanza, facendo conoscere la città nelle terre di provenienza dei nostri concittadini.

I lucani nel mondo sono tre volte la popolazione residente in Basilicata: capite bene la rilevanza di questa opportunità. Si tratta di un progetto – ha concluso il Presidente – nel quale noi crediamo molto e che è parte integrante del lavoro in atto per far conoscere la nostra terra su scala globale”.

“Siamo e dobbiamo essere orgogliosi dei nostri concittadini sparsi per il mondo perché le loro radici sono le nostre”.

Così il Sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli che ha ringraziato Cicala per aver voluto essere presente all’iniziativa di Milano e per aver voluto che questo importante appuntamento, che vede riuniti i nostri corregionali emigrati all’estero, si tenesse a Maratea”.

Il Presidente Cicala, oltre all’evento “Maratea, naturale meraviglia, ha partecipato anche all’incontro “Quale futuro per il turismo lucano: tendenze e prospettive per il 2023 promosso dall’Apt e a quello “Craco tra le Ghost Town più celebri”.

In serata Cicala ha visitato la mostra “Bruno Innocenti e il Cristo Redentore di Maratea” alla Casa degli Artisti di Brera.

“Una mostra straordinaria – ha detto – nella quale sono illustrati i progetti che hanno portato alla realizzazione del Cristo Redentore, un’opera d’arte anche dal punto di vista ingegneristico che va valorizzata più di quanto fatto fino ad oggi perché è un orgoglio non solo di Maratea ma dell’intera regione Basilicata”.